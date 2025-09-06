Lignum Sonus abre el preludio de la festividad de la Virgen del Canto en Toro

Lignum Sonus ofreció anoche en la ermita de la Virgen del Canto un concierto con repertorio de música sacra compuesta por Marco Frisina.

La formación compuesta por Sara Aguado, a la flauta; Teresa Cabado, al piano; Miguel de Luis, a la voz tenor, y Sara Pérez-Tamames, al clarinete, abrió así el programa de actividades organizado por la cofradía como preludio a la festividad de la patrona.

El concierto estuvo presentado por el joven artista y cofrade toresano Marcos Vergel.

Las actividades organizadas por la cofradía continuarán durante este sábado y mañana, domingo, en la ermita y sus inmediaciones.