Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concierto de música sacra

Lignum Sonus abre el preludio de la festividad de la Virgen del Canto en Toro

Un concierto de música sacra con repertorio de Marco Frisina que el conjunto ofreció ayer en la ermita ha inaugurado el programa de actos organizado por la cofradía de la patrona

Lignum Sonus abre el preludio de la festividad de la Virgen del Canto | C. T.

Lignum Sonus abre el preludio de la festividad de la Virgen del Canto | C. T.

Carmen Toro

Lignum Sonus ofreció anoche en la ermita de la Virgen del Canto un concierto con repertorio de música sacra compuesta por Marco Frisina.

La formación compuesta por Sara Aguado, a la flauta; Teresa Cabado, al piano; Miguel de Luis, a la voz tenor, y Sara Pérez-Tamames, al clarinete, abrió así el programa de actividades organizado por la cofradía como preludio a la festividad de la patrona.

El concierto estuvo presentado por el joven artista y cofrade toresano Marcos Vergel.

Noticias relacionadas y más

Las actividades organizadas por la cofradía continuarán durante este sábado y mañana, domingo, en la ermita y sus inmediaciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents