Cata de "Bendita Locura" y un concierto de Dos Caladas y un pitillo, en el segundo día de la Feria del Vermú de Toro

La segunda jornada de la primera edición de la Feria del Vermú Artesano de Toro se ha prolongado durante este sábado en horario de mañana y tarde, en el que numerosas personas han acudido a la cita con la bebida de elaboración artesanal.

La jornada arrancó a las 12.00 horas, con una cata dirigida de vermú "Bendita Locura", en la que uno de sus elaboradores explicó ante los asistentes algunos aspectos del proceso de creación de la bebida, así como las características a la hora de su degustación.

La mañana continuó con un concierto a cargo del grupo Dos caladas y un pitillo, que ofrecieron versiones de populares canciones.

Durante la tarde y hasta la medianoche, las tres casetas de vermú y la gastro continúan ofreciendo sus elaboraciones a los asistentes.