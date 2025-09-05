Toro degusta su primera Feria del Vermú Artesano

La primera edición de la Feria del Vermú Artesano de Toro ya es una realidad.

En la tarde de este viernes, la plaza de San Francisco ha acogido la inauguración oficial del evento, a la que asistieron el concejal de Cultura, Javier López Calero; la concejala de Fiestas, María Velasco; el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Rodríguez; y la organizadora de la feria —junto con el Ayuntamiento de Toro— y directora de la agencia de comunicación y eventos "Synergias", Canto Marbán.

Tras la apertura oficial, ha tenido lugar una cata de "Vermutto", dirigida por su elaborador, el bodeguero toresano Óscar Díez, quien explicó a los asistentes diferentes aspectos de la elaboración del vermú; así como sus propiedades visuales, olfativas y gustativas.

La primera jornada de la Feria del Vermú ha continuado con un concierto ofrecido por el grupo local Cruce de Caminos, que cantó ante el público canciones de su repertorio propio, así como algunas versiones.

Durante la jornada de mañana, sábado y durante la del domingo, la plaza de San Francisco seguirá acogiendo las tres casetas destinadas a la vermutería artesanal, en la que se ubican las marcas de vermú "Vermutto", "Aventón" y "Bendita Locura".

Asimismo, hay una caseta gastro: la food truck "Qlona Smash" en la que se ofrece comida a los asistentes, así como la caseta de la organización, en la que los interesados pueden adquirir las dos modalidades de tiques: la degustación de un vermú y el vaso de la feria, por cinco euros; o la de tres vermús y el vaso conmemorativo, por 12 euros.

El programa de la Feria continúa mañana, domingo, a partir de las 12.00 horas, con una cata dirigida del vermú artesano "Bendita Locura", a la que seguirá un concierto a cargo del grupo Dos caladas y un pitillo, que comenzará a las 13.00 horas.

