La comunidad de usuarios Norte del Duero celebra junta general en Toro

La Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Norte del Duero - Tordesillas convoca a los comuneros a asistir a la celebración de su próxima junta general.

La misma tendrá lugar el domingo 7 de septiembre de 2025, a las 10.00 horas en primera convocatoria, y a las 10.30 horas en segunda convocatoria, en las oficinas de la Cámara Agraria Local de Toro, ubicada en la calle Cerrada, 2.

Los puntos a tratar en el orden del día son la elección de cargos y la explicación del funcionamiento de la comunidad para la próxima campaña de riego 2026.