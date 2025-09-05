La comunidad de usuarios Norte del Duero celebra junta general en Toro
El orden del día abordará la elección de cargos y el funcionamiento de la campaña de riego
La Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Norte del Duero - Tordesillas convoca a los comuneros a asistir a la celebración de su próxima junta general.
La misma tendrá lugar el domingo 7 de septiembre de 2025, a las 10.00 horas en primera convocatoria, y a las 10.30 horas en segunda convocatoria, en las oficinas de la Cámara Agraria Local de Toro, ubicada en la calle Cerrada, 2.
Los puntos a tratar en el orden del día son la elección de cargos y la explicación del funcionamiento de la comunidad para la próxima campaña de riego 2026.
