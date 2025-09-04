La Virgen del Canto de Toro, musa del arte urbano

El proyecto cultural "Toro Arte Urbano" (TAU) encara la recta final de la edición de este año con la creación de un nuevo mural inspirado en la leyenda que relata el hallazgo de la imagen de la Virgen del Canto, patrona de la ciudad y del alfoz.

El artista toresano, Carlos Adeva, con la colaboración de varios voluntarios del proyecto dan forma al nuevo mural en la calle El Canto, que esperan concluir esta semana para que en el preludio de la fiesta de la patrona y el 8 de septiembre, cuando Toro honra a la Virgen del Canto, los vecinos puedan admirarlo.

Y es que la obra decorará un muro próximo a la ermita que durante todo el año custodia la venerada imagen y que se convierte en el epicentro de la celebración. Sobre el nuevo mural, Adeva destacó que está inspirado en la vidriera que adorna el camarín de la Virgen del Canto y que apenas se aprecia desde el interior de la ermita.

Para dar forma al nuevo mural, el artista toresano y los voluntarios han adaptado la vidriera del templo, que tiene un formato vertical, al plano horizontal del muro elegido para su creación, lo que ha obligado también a "cambiar los volúmenes" para su encaje en el espacio disponible.

El nuevo mural creado en el marco de TAU recrea a la perfección la leyenda sobre el hallazgo de la imagen de la Virgen del Canto. La historia cuenta que un labrador que se encontraba trabajando en sus tierras encontró la venerada talla, después de que la reja de su arado chocara entre los cantos con una superficie dura. Tras cavar el terreno, el labrador encontró la imagen de la patrona de Toro y su alfoz.

Con la creación del nuevo mural TAU clausura la edición de este año en la que el artista toresano y los voluntarios han restaurado también cerca del 60% de las obras de arte urbano que decoran diferentes rincones de la ciudad y que fueron pintadas en las nueve ediciones anteriores del programa.

Otros murales no precisaban un repaso y quedan pendientes de su restauración dos obras de arte urbano, con los que TAU decoró espacios degradados de la ciudad.

Para divulgar el legado de los artistas que han colaborado en la iniciativa, en el marco de TAU este año se han celebrado visitas guiadas por Adeva en las que han participado numerosos toresanos que, entre otros detalles, han podido conocer el proceso de creación o anécdotas relacionadas con cada uno de los murales que han convertido las calles y plazas de Toro en un museo al aire libre.

