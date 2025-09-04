Toro baila a ritmo de las músicas del mundo

La plaza Mayor de Toro se convirtió en la tarde-noche de este jueves en el "punto de encuentro de las culturas del mundo", al acoger una nueva edición del Festival Internacional de Folklore.

El escenario que permanecía instalado en La Glorieta desde las recientemente finalizadas Ferias y Fiestas de San Agustín se convirtió también en escenario para las diferentes tradiciones y pueblos del mundo.

Concretamente, sobre el mismo, actuaron el grupo Janos Bihari, que recalaba en Toro desde Hungría; el grupo Panče Peshev, procedente de Macedonia del Norte; el conjunto Combinaciones Folklóricas, que llegaba desde Colombia; y, finalmente, lo hizo el conjunto Netos de Bandim, procedente de Guinea Bissau.

Las cuatro actuaciones ofrecieron a los asistentes que se congregaron en la plaza Mayor un espectáculo que aunó música, danza y la autenticidad y color de los trajes tradicionales de sus integrantes.

El Festival Internacional de Folklore, organizado por la Asociación Etnográfica "Don Sancho", de Zamora, forma parte del del circuito oficial CIOFF (Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y Artes Tradicionales), asociado a la Unesco, y, un año más, su puesta en escena en Toro sirve como preludio a las actividades con motivo de la festividad de la Virgen del Canto, patrona de Toro y su Alfoz, que se celebrarán en la ciudad en los próximos días.