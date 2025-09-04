Ecologistas Zamora pide que el Ayuntamiento de Toro se posicione públicamente sobre la macroplanta de biogás de Villardondiego

Ecologistas Zamora ha solicitado al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toro un "posicionamiento público" sobre la macroplanta de biogás que se proyecta instalar en el cercano municipio de Villardondiego.

En opinión de la agrupación, el Equipo de Gobierno de Toro, "debe rechazar este proyecto" puesto que "centenares de ciudadanos y decenas de empresas y comercios han entregado más de 1.200 alegaciones" porque consideran que esta actividad es "incompatible" con la salud de los habitantes y con el desarrollo económico de la comarca.

La plataforma "STOP Biometano Villardondiego-Pozoantiguo" y Ecologistas Zamora han solicitado al gobierno municipal, tanto por escrito como públicamente, por medio de un comunicado de prensa emitido, un "posicionamiento claro y decidido de oposición" a la planta de biometano que se pretende instalar "en una parcela propiedad del alcalde de Villardondiego", a menos de dos kilómetros de esta localidad y, como recuerdan, a menos de tres kilómetros de Pozoantiguo y a menos de cuatro km de Toro.

Para Ecologistas Zamora, la "respuesta de oposición contundente" mostrada por la ciudadanía de la comarca de Toro respecto a este proyecto, con más de 1-200 alegaciones entregadas en diferentes registros presenciales de la zona y también a través de la red, "hacen evidente la necesidad de un posicionamiento desde la Alcadía de Toro, cabecera de la comarca afectada por este proyecto".

Asimismo, aseguran que, el pasado 24 de julio, miembros de la plataforma "STOP Biometano Villardondiego-Pozoantiguo" solicitaron una reunión con la alcaldesa de Toro para "abordar esta problemática", una solicitud para la que "todavía no han recibido respuesta".

Desde Ecologistas Zamora, remarcan que los motivos de oposición de los vecinos de la comarca de Toro que se incluyen en las más de 1200 alegaciones presentadas son "numerosos" y, entre ellos, destaca la "dificultad de acceder libremente a la documentación del proyecto: ha resultado imposible descargar unos archivos que son públicos, privando de esta manera a la ciudadanía de su capacidad de decisión sobre asuntos que afectan a su futuro".

Otro de los motivos de rechazo son sus "enormes dimensiones" ya que pretende procesar cerca de 200.000 toneladas de residuos al año; de ellas, 92.000 toneladas de purines y 45.000 de estiércol de vacuno, "nada que ver con una economía circular y de proximidad", exponen.

Por otro lado, el comunicado emitido alude a que el funcionamiento del proyecto también prevé un "elevadísimo" tráfico de camiones pesados durante 16 horas diarias, lo que va "asociado a riesgo de accidentes en la carretera ZA-713 (donde se instalan diferentes empresas), además de olores pestilentes y ruidos", han denunciado.

Los vecinos que han realizado alegaciones también han añadido en sus respectivos documentos, según Ecologistas Zamora, los riesgos de contaminación de tierras y aguas superficiales y freáticas, derivados de la "gestión de las enormes cantidades de digestato", que "acarrea riesgos graves de contaminación por ser limítrofe con el Arroyo Adalia, que puede aumentar su caudal, inundando el polígono de biometano".

Desde la plataforma "STOP Biogás Villardondiego-Pozoantiguo" y Ecologistas en Acción, aseguran que siguen "trabajando para evitar la implantación de estas industrias contaminantes en la comarca" y han expresado que el objetivo de sus siguientes actuaciones y campañas es el de informar a la ciudanía de la comarca de los impactos que conllevan las mismas.