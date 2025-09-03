Fallece la mujer atropellada en la Ronda de Corredera de Toro
La octogenaria fue trasladada al Hospital Virgen de la Concha por la gravedad de la heridas tras el accidente
Una mujer de unos 80 años ha fallecido este miércoles en un atropello ocurrido en un paso de peatones de la Ronda de Corredera de Toro, situado en las inmediaciones del Cuartel de la Guardia Civil.
Según las primeras informaciones, en el accidente se ha visto implicada una furgoneta que atropelló a la mujer y que, como consecuencia del impacto con el vehículo, salió desplazada varios metros.
La víctima del atropello recibió asistencia sanitaria en el lugar en el que se produjo el siniestro vial aunque, por su "estado crítico" fue trasladada con urgencia al Hospital Virgen de la Concha de Zamora, en el que finalmente falleció.
Tras el atropello, la Policía Local puso en marcha la preceptiva investigación para determinar las causas del accidente, en la que han colaborado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico.
Por el momento, no han trascendido más datos sobre la fallecida, ya que en el momento del atropello no portaba documentación. No obstante, fuentes próximas a la investigación confirmaron que la fallecida era vecina de Toro.
