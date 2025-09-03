El festival PHotoEspaña recala en Toro con una muestra Hispano-Lusa

El monasterio del Sancti Spíritus acogerá el viernes 12 de septiembre la inauguración de la exposición Hispano-Lusa de Toro, un proyecto comisariado por Juan Valbuena que se enmarca dentro de la programación oficial de PHotoEspaña 2025.

Tras su presentación en Madrid, la muestra recala en septiembre en Toro. Participar en un festival de la trayectoria y prestigio de PHotoEspaña, referencia internacional en fotografía contemporánea, posicionará de nuevo a Toro en el mapa del arte más actual.

La exposición reunirá, bajo el título "Vendrán más años…", tres bloques que abordan de manera visual el impacto de las dictaduras ibéricas y la construcción de las democracias española y portuguesa. El primer bloque, "Punto Ciego" de Santi Donarie se centra en las fosas comunes de Paterna en Valencia y la memoria histórica de la represión franquista. De la exposición también formarán parte una selección de imágenes del fotoperiodista portugués Rui Ochoa, que documentan los momentos decisivos en la transición democrática de Portugal.

La muestra la completarán fotolibros españoles y portugueses selecionados por Juan Valbuena, piezas clave que permiten establecer un diálogo cruzado sobre cómo ambos países han gestionado el trauma histórico desde la fotografía y la edición.

El proyecto, concebido como una experiencia visual y documental inédita, se desplegará en los espacios del claustro y el comedor del monasterio, con un diseño expositivo firmado por Inés Vila y Fernando Muñoz.

La muestra abrirá sus puertas el día 12 de septiembre con un acto inaugural que contará con la presencia de autoridades, artistas y agentes culturales de España y Portugal. La muestra se complementará con un programa de actividades complementarias tales como talleres, encuentros y visitas guiadas.