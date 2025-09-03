Atropello a una octogenaria en la Ronda de Corredera de Toro

Una mujer de unos 80 años ha resultado herida en un atropello ocurrido en la tarde de este miércoles en un paso de peatones de la Ronda de Corredera de Toro, situado en las inmediaciones del Cuartel de la Guardia Civil.

Según las primeras informaciones, en el accidente se ha visto implicada una furgoneta que atropelló a la mujer y que, como consecuencia del impacto con el vehículo, salió desplazada varios metros.

La víctima del atropello recibió asistencia sanitaria en el lugar en el que se produjo el siniestro vial aunque, por su "estado crítico" fue trasladada con urgencia al Hospital Virgen de la Concha de Zamora.

Tras el atropello, la Policía Local ha puesto en marcha la preceptiva investigación para determinar las causas del accidente, en la que colaboran efectivos de la Guardia Civil de Tráfico.

