Novena y otros actos como preludio a la festividad de la Virgen del Canto

La ermita de la Virgen del Canto acoge hasta el próximo 8 de septiembre misa y novena a la patrona de Toro y su Alfoz, que se celebra a las 08.00 y a las 20.00 horas, mientras que a las 19.30 h, tiene lugar el rezo del rosario.

El día 5, a las 19.30 horas, tendrá lugar la celebración de rosario, novena y Penitencial. A partir de las 21.00 h, la ermita acogerá un concierto a cargo de Lignum Sonus.

Mientras que, el día 6, a partir de las 20.00 horas, tendrá lugar el Encuentro con los pueblos del Alfoz y la celebración de eucaristía. Seguidamente, se ofrecerá limonada y pastas a los asistentes.

Además, la cofradía ha organizado algunas actividades para acercar la misma y a la Virgen a los más pequeños. Así, el 7 de septiembre, a partir de las 11.30 h, habrá teatro infantil sobre la historia de la patrona de Toro, manualidades y una visita a la Virgen en su camarín. Seguidamente, se celebrará una procesión infantil por las inmediaciones de la ermita.

Esa misma jornada, a partir de las 20.00 horas, tendrá lugar el rezo del rosario, las vísperas y la novena en honor a la Virgen del Canto. A continuación, se llevará a cabo el Baile del ramo, la imposición de medallas a los nuevos hermanos y la presentación de niños a la Virgen. A partir de las 21.30 h, actuarán los grupos "Los Alfares", de Pereruela, y "Tío Babú", de Toro. La jornada finalizará con el canto de la Salve a la Virgen a las 23.00 h.

El día 8, la ermita acogerá misas a las 08.00 y a las 09.00 h. A las 11.15 h, la comitiva partirá desde el Ayuntamiento para la ofrenda floral a la Virgen en la ermita. n