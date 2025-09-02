Identificados los presuntos autores de un vertido ilegal de escombros en Toro

La Policía Local de Toro ha identificado a los presuntos autores de un vertido no autorizado de residuos y escombros en las inmediaciones de la pradera del Cristo de las Batallas, en una zona no habilitada para su depósito.

Ante la identificación de los presuntos responsables del vertido, el Ayuntamiento ha recordado que esta conducta constituye una infracción grave, tal y como especifica el artículo 133 de la ordenanza reguladora del servicio de limpieza, recogida de residuos urbanos y del punto limpio.

La normativa municipal también determina las multas a imponer por infracciones tipificadas como graves, sanciones que oscilan entre los 750 y los 1.500 euros.

En concreto, la ordenanza incluye en el apartado de infracciones graves el vertido incontrolado de tierras y escombros de construcción, así como de otros residuos voluminosos, aparatos eléctricos y electrónicos, y cualquier tipo de residuo abandonado sin control, aunque no causen un daño grave al medio ambiente.

El Ayuntamiento ha reconocido públicamente la labor de la Policía Local, ya que su trabajo de investigación y su rápida actuación han sido claves para esclarecer los hechos e identificar a los presuntos responsables del vertido ilegal.

Del mismo modo, ha valorado positivamente la colaboración ciudadana que, una vez más, ha sido fundamental a la hora de denunciar comportamientos incívicos y que también es clave para preservar entornos naturales como, en este caso, la pradera del Cristo de las Batallas.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha recordado a los ciudadanos que el depósito de residuos debe realizarse siempre en los puntos autorizados o a través de los servicios habilitados para su recogida.

El incumplimiento de estas normas puede conllevar importantes sanciones económicas, tal y como establece la normativa vigente.

Por último, el Ayuntamiento ha retirado su compromiso con la protección del medio ambiente y el mantenimiento de un espacio público limpio, seguro y respetuoso que favorezca la convivencia de todos los vecinos.

El pasado mes de agosto, la Policía Local identificó también a los responsables de otro vertido incontrolado de escombros en la Cuesta del Reventón.

