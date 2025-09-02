Una feria exaltará en Toro el vermú artesanal con catas, degustaciones y conciertos

La plaza de San Francisco acogerá del 5 al 7 de septiembre la primera edición de la "Feria del Vermú Artesano" de Toro, que ofrecerá al público la oportunidad de disfrutar de catas dirigidas, degustaciones y música en directo.

El Ayuntamiento de Toro y la empresa Synergias organizan el novedoso certamen, cuyo objetivo es exaltar la calidad de los vermús artesanales en un ambiente festivo y cultural.

El concejal de Cultura, Javier López, explicó en la presentación que la feria será inaugurada este viernes, a las 20.00 horas, con una cata de "Vermutto", elaborado por el bodeguero toresano Óscar Díez.

Acto seguido, el grupo toresano "Cruce de Caminos", que en breve publicará su segundo disco, animará el certamen con un concierto en directo.

La feria proseguirá el sábado 6 de septiembre, a las 12.00 horas, con una cata del vermú "Bendita Locura". Una hora más tarde, dará comienzo el concierto de la banda zamorana "La Milker Band".

Ya el domingo 7 de septiembre, toresanos y visitantes podrán disfrutar de una cata del vermú "Aventón" que elabora el enólogo Carlos Gallego, a la que seguirá la actuación en directo del dúo "Españoleando".

Cartel promocional de la primera feria del vermú artesano de Toro / Cedida

Durante la feria, como explicó López, los visitantes podrán degustar los vermús artesanos de los tres expositores el viernes, desde las 20.00 hasta las doce de la noche, mientras que el sábado permanecerá abierta de 12.00 a 16.00 y, por la tarde, desde las 20.00 hasta medianoche. Los aficionados también podrán visitar la feria el domingo, en el mismo horario de mañana, mientras que por la tarde no se ha fijado un horario específico de cierre.

Por su parte, Canto Marbán, fundadora de Synergias destacó que la feria se enmarca en el preludio de la celebración de la fiesta de la Virgen del Canto, al que aportará un contenido cultural y musical, aunque el principal objetivo del certamen es exaltar la calidad de los vermús artesanos.

Los visitantes podrán degustar los vermús en las tres casetas de madera que se instalarán en la plaza de San Francisco, mientras que en la de la organización podrán adquirir dos modalidades de tickets. La primera consiste en un ticket que tiene un coste de cinco euros y que incluye la degustación de un vermú y el vaso de la feria. La segunda modalidad de ticket tiene un coste de 12 euros y las personas que lo adquieran podrán probar tres vermús artesanos y llevarse el vaso conmemorativo de la feria.

Además, en el marco del certamen se celebrarán catas dirigidas que son gratuitas y las personas interesadas en participar deben inscribirse previamente en la caseta de la organización.

La feria se completa con la propuesta gastronómica de la food truk "Qlona Smash Burger", que ofrecerá a toresanos y visitantes acompañar la degustación del vermú con hamburguesas, croquetas y otros pinchos.

El Ayuntamiento y Synergias han animado a los toresanos y a los aficionados al vermú a acercarse a la feria que se celebrará del viernes al domingo y que complementará el preludio de la fiesta de la patrona de Toro.

Suscríbete para seguir leyendo