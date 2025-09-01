La ópera, principal novedad del próximo festival "Jesús López Cobos" en Toro

El Festival Internacional de Música Clásica "Jesús López Cobos", que llega a su octava edición, contará este año con seis conciertos que se celebrarán en el teatro Latorre el 27 y 28 de septiembre y los días 2, 3, 4 y 5 de octubre.

Se trata de seis actuaciones de diferente índole, pero enfocadas a la música clásica porque "queremos que el festival sea el referente de este tipo de música" y "pretendemos acercar esta música, que es el origen del resto, a toda la ciudadanía", ha expresado el concejal de Cultura, Javier López Calero. Por ello, el festival va a "tocar todos los palos dentro de la música clásica", tanto vocales como líricas e instrumentales.

Un concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL), que dirigirá el hijo de Jesús López Cobos, François López Ferrer, abrirá la edición el día 27, con un programa de Mozart. La segunda parte del recital estará a cargo de la banda de música "La Lira", dirigida por Jairo del Río.

Javier López ha remarcado que López Ferrer donará su caché de ese día a la Escuela de Música que lleva el nombre de su padre, que "tanto amor tenía por ella". En este caso, la donación de Ferrán López Ferrer será no económica, sino en forma de piano de pared, que servirá tanto para dar clases como para el estudio personal de los alumnos.

Además, el edil ha destacado que el hijo de López Cobos es "uno de los directores de moda del panorama internacional de la música clásica" y "hacernos este hueco y gratis es un verdadero privilegio".

Al día siguiente, será la rondalla "Amigos del Arte", bajo la dirección de David García Calvo, la que se subirá al escenario.

El 2 de octubre, el zamorano y profesor de la Escuela de Música de Toro Vicente Urones presentará su disco "Anábasis, Tiendas de nostalgia".

El día 3, el zamorano Luis Santana y Simona Pavarotti, nieta del tenor, homenajearán a Luciano Pavarotti con "Il ricordo di un tenore".

El sábado 4 de octubre, se pondrá en escena "La flauta mágica", de Mozart, una ópera dirigida a público familiar "para que los más pequeños también puedan tener cabida en este festival", ha dicho López Calero.

La edición se clausurará el domingo 5, con el recital de trompeta y piano "Retazos", que interpretarán el profesor del Conservatorio de Valladolid y exdirector de "La Lira" Víctor Teresa y José Ramón Echezarreta, "uno de los pianistas castellanos más importantes en cuanto al acompañamiento del repertorio pianístico de dúos".

Venta de abonos

El Ayuntamiento pondrá a la venta abonos para las seis actuaciones, que podrán adquiriese en la taquilla del teatro del 3 al 12 de septiembre, los miércoles, jueves y viernes, de 12.00 a 14 horas. Su precio será de 18 euros.

Por otro lado, la venta de entradas sueltas, que tendrán diferentes precios para cada uno de los eventos, comenzará el 17 de septiembre y podrán adquirirse de forma presencial en la taquilla del teatro o de manera "online" en vivetoro.sacatuentrada.es.

