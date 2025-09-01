Balance de las fiestas de Toro: Masiva participación sin incidentes

Tras diez intensos días en los que los toresanos han vuelto a demostrar que son el pilar de las ferias de San Agustín, la concejalía de Festejos ha realizado un balance positivo por la ausencia de incidentes, la masiva participación y las numerosas alternativas de ocio de las que han podido disfrutar vecinos y visitantes.

La concejala de Festejos, María Velasco, afrontaba por primera vez la organización de San Agustín y su valoración no puede ser más positiva, porque ha logrado que los vecinos se reencuentren en las calles de Toro para disfrutar de las fiestas en compañía de familiares y amigos, aunque también han demostrado su hospitalidad con todos aquellos visitantes con los que han compartido la edición festiva.

Destacó Velasco que las condiciones meteorológicas han respetado la celebración de todos los actos programados, aunque la brusca bajada de temperaturas se dejó notar en la esperada actuación de la orquesta "La Misión" en el polideportivo municipal.

No obstante, el descenso térmico no impidió que miles de personas vibraran con el espectáculo musical y de luces ofrecido por una de las mejores orquestas de España en la actualidad.

A pesar del extenso programa de actividades lúdicas, al perfilar el programa la concejalía de Festejos intentó que no se solaparan unas con otras para facilitar una mayor participación de toresanos de diferentes edades, desde niños, hasta jóvenes, adultos y personas de avanzada edad.

No obstante, Velasco reconoció que en la edición festiva clausurada este domingo el Ayuntamiento decidió conferir un especial protagonismo a los niños y, a modo de ejemplo, recordó que los más pequeños han podido disfrutar en varias jornadas de las atracciones hinchables porque, en definitiva, son los que más pueden divertirse en San Agustín, al celebrarse durante las vacaciones escolares.

De hecho, la concejalía de Festejos se planteó desde el principio ofrecer a los niños una alternativa de ocio infantil gratuita y que ha colmado las expectativas de los más pequeños.

Aunque Velasco declinó poner una nota a la edición festiva, porque esa valoración corresponde a los vecinos y vecinas de Toro, se mostró satisfecha con el resultado de los festejos, sobre todo por la masiva participación y por "la colaboración de todo el mundo".

En este punto, agradeció públicamente el esfuerzo realizado por los trabajadores del Ayuntamiento y, en especial, de los que pertenecen a las áreas de obras y limpieza que han tenido que redoblar esfuerzos para que los toresanos pudieran divertirse en San Agustín.

Por otra parte, la concejala reconoció que las fiestas son también un reclamo turístico de primer orden y, al margen de los visitantes que recalan en la ciudad procedentes de distintos puntos de la provincia o la región, agradeció de forma especial las "visitas" de los vecinos de los pueblos del alfoz porque "contribuyen" a la grandeza de Toro.

Además, resaltó que las fiestas favorecen en el retorno de toresanos que no faltan a la cita anual con San Agustín, a los que animó a regresar no solo en las ferias sino a fijar su residencia en la ciudad.

Al margen de la valoración de Velasco, las fiestas de San Agustín también han contribuido a dinamizar sectores claves en la economía local como la hostelería o el comercio, al margen de consolidarse como un importante reclamo turístico, porque permite a los visitantes descubrir una ciudad repleta de encanto.

En los próximos días los toresanos recuperarán el aliento para disfrutar, a partir del jueves, del preludio de la fiesta de la patrona con el festival internacional de folclore, conciertos de música o la novedosa feria del vermú artesano.

El lunes 8 de septiembre, los toresanos honrarán a la Virgen del Canto, patrona de Toro y su alfoz.

Suscríbete para seguir leyendo