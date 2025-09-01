El Ayuntamiento de Toro convoca a diferentes profesionales a una reunión de coordinación de la Fiesta de la Vendimia
El consistorio toresano celebrará un encuentro el miércoles 3 de septiembre, al que llama a acudir a hosteleros, artesanos, feriantes y otros participantes del mercado medieval
El Ayuntamiento de Toro ha convocado públicamente a todos los hosteleros, artesanos y otros profesionales vinculados a la Feria de la Vendimia y el Mercado Medieval que se celebra dentro de la misma, para que acudan a una reunión informativa que se celebrará el próximo miércoles, 3 de septiembre, a las 17.00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
El objetivo del encuentro es "coordinar y planificar" la participación de los distintos sectores en los eventos previstos, así como recoger propuestas y resolver dudas relacionadas con la organización de los mismos.
Desde el Ayuntamiento de Toro, agradecen de antemano la asistencia, "implicación y colaboración" de todos los participantes, "fundamentales" para la organización de la fiesta, que se celebrará el próximo mes de octubre.
