El Ayuntamiento de Toro convoca a diferentes profesionales a una reunión de coordinación de la Fiesta de la Vendimia

El Ayuntamiento de Toro ha convocado públicamente a todos los hosteleros, artesanos y otros profesionales vinculados a la Feria de la Vendimia y el Mercado Medieval que se celebra dentro de la misma, para que acudan a una reunión informativa que se celebrará el próximo miércoles, 3 de septiembre, a las 17.00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

El objetivo del encuentro es "coordinar y planificar" la participación de los distintos sectores en los eventos previstos, así como recoger propuestas y resolver dudas relacionadas con la organización de los mismos.

Desde el Ayuntamiento de Toro, agradecen de antemano la asistencia, "implicación y colaboración" de todos los participantes, "fundamentales" para la organización de la fiesta, que se celebrará el próximo mes de octubre.