"Jarana" y "Claudio and The Roosters" amenizan el último vermú festivo de Toro

Los toresanos que todavía tenían fuerzas para disfrutar del último vermú musical de las fiestas han vibrado este domingo con el ritmo con el que "Jarana" y la banda "Claudio and The Roosters" imprimieron la recta final de San Agustín.

"Jarana" hizo honor a su nombre y desde el escenario instalado en la Plaza Mayor contagió su energía al público que entonó y bailó cada una de sus canciones, con el acompañamiento de las palmas. La banda " interpretó versiones de conocidas canciones de artistas como Camarón o "El Bicho".

Los integrantes de "Claudio and The Roosters" actúan en San Francisco | / M. J. C.

La segunda sesión del vermú se celebró en la plaza de San Francisco y fue amenizada con música rock y de blues interpretada por el grupo "Claudio and The Roosters".

A lo largo de diez intensos días de fiestas, toresanos y visitantes han podido disfrutar en calles y plazas de la música en directo de distintos géneros como el pop, el flamenco o el rock durante los distintos vermús programados por la concejalía de Festejos y establecimientos hosteleros de la ciudad.