"Jarana" y "Claudio and The Roosters" amenizan el último vermú festivo de Toro
Los toresanos vibran con las dos bandas en las actuaciones ofrecidas en la Plaza Mayor y en San Francisco
Los toresanos que todavía tenían fuerzas para disfrutar del último vermú musical de las fiestas han vibrado este domingo con el ritmo con el que "Jarana" y la banda "Claudio and The Roosters" imprimieron la recta final de San Agustín.
"Jarana" hizo honor a su nombre y desde el escenario instalado en la Plaza Mayor contagió su energía al público que entonó y bailó cada una de sus canciones, con el acompañamiento de las palmas. La banda " interpretó versiones de conocidas canciones de artistas como Camarón o "El Bicho".
La segunda sesión del vermú se celebró en la plaza de San Francisco y fue amenizada con música rock y de blues interpretada por el grupo "Claudio and The Roosters".
A lo largo de diez intensos días de fiestas, toresanos y visitantes han podido disfrutar en calles y plazas de la música en directo de distintos géneros como el pop, el flamenco o el rock durante los distintos vermús programados por la concejalía de Festejos y establecimientos hosteleros de la ciudad.
