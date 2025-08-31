Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los gigantes y cabezudos recorren Toro en el último desfile festivo

La comitiva llena de alegría y tradición las calles y plazas de la ciudad al ritmo de la música de la charanga "El Flow"

La charanga &quot;El Flow&quot; marca el ritmo del desfile de los gigantes y cabezudos.

La charanga "El Flow" marca el ritmo del desfile de los gigantes y cabezudos. / M.J. C.

M. J. Cachazo

Los desfiles de gigantes y cabezudos son una tradición muy arraigada en Toro que renace durante las fiestas de San Agustín.

Los seis gigantes, acompañados por los cabezudos, recorrieron este domingo por última vez las plazas y calles de la ciudad, comitiva que, de forma especial, llama la atención de los más pequeños.

Exposición de los gigantes en un descanso de su recorrido por la Plaza Mayor.

Exposición de los gigantes en un descanso de su recorrido por la Plaza Mayor. / M. J. C.

No obstante, en los descansos del recorrido urbano de los gigantes y cabezudos toresanos y visitantes también posan con las figuras en fotografías para el recuerdo.

La charanga «El Flow» fue la encargada de acompasar el ritmo del desfile de gigantes y cabezudos celebrado ayer en la última jornada festiva.

