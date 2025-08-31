El flamenco más puro de Jerez resuena en las fiestas de Toro

La "Noche Flamenca" de Toro se ha consolidado como una de las citas festivas más importantes de San Agustín. Numerosos aficionados disfrutaron del brillante espectáculo ofrecido por un cartel de cantaores de primer nivel, acompañados al toque por reconocidos guitarristas.

El público que se congregó en el patio de la cafetería San Francisco vibró con un festival, en el que el protagonista fue el cante puro de Jerez, que hacía tiempo que no se escuchaba en Toro.

El alma de la "Noche flamenca" es Isaac Garduño, quien colabora estrechamente con el Ayuntamiento para ofrecer a los aficionados el mejor espectáculo posible en las fiestas de San Agustín y para seguir consolidando un festival que es un referente en la provincia y en la comunidad.

La cantaora Felipa del Moreno, en su actuación en Toro. / M.J. C.

La periodista Beatriz García presentó el festival, que fue inaugurado con la actuación de la cantaora jerezana Felipa del Moreno que, por primera vez, pisaba el escenario de Toro y que comenzó su actuación con tientos tangos y con un compás y un ritmo propios de su tierra.

Durante su actuación, la cantaora también demostró su dominio de otros palos del flamenco como alegrías de Cádiz, tarantos, cartageneras o fandangos, para rematar con bulerías. La cantaora, según Garduño, "dejó un buen sabor de boca" entre los aficionados, al igual que el guitarrista jerezano que la acompañó al toque, Antonio Higuero.

Tras un brillante arranque del espectáculo, llegó el turno del cantaor Pedro "El Granaíno" que ya había participado en el festival de flamenco de Toro en el año 2015 con una "actuación magistral" ante los aficionados.

En su reencuentro con el público toresano y acompañado al toque por Antonio Patrocinio "Hijo", demostró su perfecto dominio de la granaína, aunque también interpretó a la perfección otros palos como seguidillas, tangos o fandangos, para rematar su actuación por bulerías.

El público disfruta con una de las actuaciones del festival flamenco de Toro / M.J. C.

El espectáculo fue clausurado por la familia Rubichi, de la que Garduño destacó la actuación de Tomás Rubichi, al que definió como "el cantaor puro por excelencia".

Durante su actuación, Rubichi conquistó al público, incluso a aquellos aficionados que no son puristas con su cante por soleá, con el que recordó al maestro Manuel Agujetas. El cantaor completó su actuación con fandangos o bulerías.

Del inolvidable festival, Garduño también destacó el talento de los dos guitarristas que acompañaron al toque a los cantaores, Antonio Higuero y Antonio Patrocinio "Hijo".

En definitiva, los aficionados vibraron con el gran espectáculo ofrecido por los cantaores y guitarristas durante una noche para el recuerdo, en la que en Toro se respiraron aires de Jerez y en la que resonó el flamenco más puro.

