"La Verónica" fomenta la afición taurina en las fiestas de Toro

La asociación cultural "La Verónica" ha aprovechado el marco de las fiestas de San Agustín para fomentar la afición taurina entre los más pequeños.

El Seminario fue el lugar elegido para celebrar dos actividades lúdicas en las que participó un nutrido grupo de niños que durante toda la mañana pudieron conocer más de cerca el mundo de la tauromaquia.

La primera actividad fue un taller de Revoleras impartido por Mer Fidalgo, durante el que los pequeños pintaron pequeños capotes con una plantilla de la silueta de un toro, que decoraron con pintura acrílica de varios colores.

Una vez finalizado el taller, todos los participantes recibieron un diploma con el que la asociación reconoció su colaboración en la actividad. Acto seguido, los pequeños compartieron un refresco y jugaron con sus capotes y un carretón.

En la segunda parte de la actividad, el torero Raúl Alonso impartió para niños y mayores una clase didáctica sobre el arte del toreo.

Así, el diestro explicó a los asistentes los diferentes "pasos" que hay que cerrar antes de tomar la alternativa, así como los distintos tercios de una corrida de toros, es decir, las partes en las que se divide la lidia de un astado.

Alonso también incidió en algunas de las "suertes" del toreo, tales como la verónica o los adornos con la muleta y las distintas formas de entrar a matar al toro en una corrida.

La mañana taurina fue clausurada con el vermú musical ofrecido en el Seminario por la artista zamorana Rosi Crespo. El público disfrutó con la voz y el talento de Crespo que, durante su actuación, interpretó conocidas coplas y fados.

