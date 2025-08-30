Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Toro vibra al ritmo festivo de "Haciendo el Indie"

El grupo, integrado por músicos locales y de Morales, contagia su energía al numeroso público que ha disfrutado este sábado del vermú musical

El grupo 'Haciendo el indie' anima el vermú musical en Toro

M. J. C.

M. J. Cachazo

Tras el buen sabor de boca que dejó el multitudinario concierto de "La Fuga" celebrado en la Plaza Mayor, los toresanos no han faltado este sábado a otra cita con la buena música durante el vermú amenizado por el grupo «Haciendo el Indie» en la Rúa de Santa Catalina.

La formación, integrada por músicos de Toro y de Morales de Toro, interpretó versiones de conocidas canciones de grupos de estilo Indie, con las que encandiló a un público entregado y que terminó la sesión bailando y entonando cada una de las melodías del repertorio.

El grupo interpreta una canción de su repertorio ante un público entregado. / M. J. C.

Durante el vermú sonaron canciones de grupos como Arde Bogotá, Vetusta Morla, Sexy Zebras, Izal, Siloé o Miss Caffeina, entre otros.

Los aficionados a los vermús musicales tienen este domingo una doble cita con la actuación que, a las 13.00 horas en la Plaza Mayor ofrecerá el grupo "Jarana" y, a las 14.15 horas, dará comienzo en San Francisco del concierto en directo de "Claudio and The Roosters".

