Toro mueve pieza y recupera el torneo de ajedrez de las fiestas

Toro se ha propuesto fomentar la práctica del ajedrez y que mejor forma de conseguir su objetivo que recuperando un torneo que antiguamente se celebraba en las fiestas de San Agustín.

Con la colaboración del club «Zamora Ajedrez», el Ayuntamiento decidió este año retomar una competición que ha tenido una gran acogida entre aficionados de distintas edades, muchos de ellos menores de 18 años, y procedentes de diferentes puntos de España, al margen de un nutrido grupo de toresanos.

Cerca de 70 personas se inscribieron en la competición «Cabeza de toro», que se desarrolló en el palacio de los Condes de Requena y que premió a los mejores estrategas.

Tras cada una de las rondas disputadas a lo largo de más de tres horas y, en función del resultado, los participantes acumularon puntos. La suma final determinó los ganadores de cada categoría.

Así, el campeón del torneo fue José Luis González, mientras que la segunda posición la ocupó Alberto Andrés y la tercera su hermano, Iván Andrés.

Por su parte, Daniel Revuelta se impuso en la categoría sub 16, en la que también recibieron un trofeo Samuel Peña y Diego Campano.

En la categoría sub 12 los premios fueron recogidos por Miguel Nieto, Guillermo Cachafeiro y Lucas Gutiérrez. El premio al toresano mejor clasificado recayó en Juan Miguel y Aranzazu García recibió el de la primera mujer en la clasificación.

Además, todos los menores que participaron en el torneo recibieron una medalla y los adultos fueron obsequiados con una botella de vino de Toro.

El concejal de Deportes, Carlos Rodríguez, recordó que hace unos años en Toro se disputaban dos torneos, uno en San Agustín y otro en la festividad de Reyes.

Con la recuperación de la competición en las fiestas de agosto, el Ayuntamiento espera no solo recuperar una tradición, sino también sentar las bases para la creación de una asociación de ajedrez en la ciudad.

De hecho, como precisó Rodríguez, en Toro existía una gran afición a la práctica del ajedrez que con la recuperación del torneo de las fiestas se pretende retomar y fomentar.

No obstante, recordó que niños y adolescentes de Toro ya practican el ajedrez en el colegio o en el espacio de ocio alternativo "Plan B".

