Jamal Chee se impone en el concurso de cortes de Toro

El joven cortador Jamal Chee se ha alzado este sábado con el primer premio del emocionante y disputado concurso de cortes de las fiestas de SanAgustín de Toro.

Chee, natural de La Puebla de Montalbán (Toledo) participaba por primera vez en el concurso celebrado en el histórico coso de Toro y, sobre el albero, demostró su sangre fría y su valor con arriesgados saltos y quiebros, lo que le permitió clasificarse para la gran final como segundo mejor especialista de las cuatro rondas.

El jurado concedió el segundo premio a Sergio García «Tororo» de Morales de Toro, mientras que el tercero fue otorgado a Luis Gómez, natural de Guarrate. Oliver García recogió el cuarto premio y el quinto fue entregado al cortador de Vezdemarbán, Dany Alonso.

El público que siguió el festejo en la plaza de toros disfrutó de un vibrante concurso libre que, una edición más, reunió a algunos de los mejores especialistas del país en cortes, quiebros y saltos.

Los 16 cortadores participantes se enfrentaron cuerpo a cuerpo, en cuatro grupos, a novillos de la ganadería de Núñez del Cuvillo. Como novedad, este año el concurso de cortes fue cronometrado, por lo que cada participante disponía de dos minutos para completar la suerte.

Tras las cuatro rondas clasificatorias, el jurado eligió a los cinco especialistas que, en su opinión, merecían pasar a la gran final, en la que los elegidos ofrecieron un brillante espectáculo.

En cada corte, quiebro y salto, los aficionados tuvieron que contener la respiración ante el riesgo que asumieron los cortadores finalistas.

