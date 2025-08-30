"La Fuga" encandila a Toro con un concierto inolvidable

El concierto de "La Fuga" era sin duda una de las citas festivas más esperadas por los toresanos. El espectáculo ofrecido por la banda de rock española fundada en la localidad cántabra de Reinosa encandiló a las miles de personas que se congregaron en la Plaza Mayor.

Sobre el escenario, "La Fuga" demostró su dilatada experiencia y su conexión con un público entregado, que coreó cada uno de los temas del repertorio.

Toresanos y visitantes abarrotan la Plaza Mayor durante el concierto. / M. J. C.

Jóvenes y adultos compartieron un concierto inolvidable durante el que "La Fuga" interpretó algunos de sus grandes éxitos durante una hora y media de actuación, en la que el público se dejó llevar y disfrutó de un espectáculo inolvidable.

"Gasolina", "Luna", "Por verte sonreír" o "En vela" fueron algunas de las canciones que en la noche del viernes sonaron en una Plaza Mayor abarrotada, en la que "La Fuga" también interpretó la versión del conocido tema "Heroína" del grupo "Los Calis", pero adaptada al más puro estilo rockero.

El grupo Modelo interpreta una canción durante su concierto. / M. J. C.

En el espectáculo musical que ha congregado a más público en las fiestas también participaron otros dos grupos emergentes que, sobre el escenario, demostraron su talento y que pisan con fuerza para hacerse un hueco en el panorama musical español.

El concierto fue inaugurado por el grupo "Modelo" que interpretó versiones de conocidas canciones y temas propios y que con su inagotable ritmo sorprendió gratamente al público. Desde la primera canción, "Modelo" contagió a los espectadores su energía y su forma de entender la diversión al ritmo de la música.

"La Milker Band", en la actuación ofrecida en la Plaza Mayor de Toro. / M. J. C.

El público que se congregó en la Plaza Mayor de Toro también vibró al ritmo de "La Milker Band". El grupo zamorano demostró su versatilidad sobre el escenario a la hora de interpretar versiones de conocidas canciones y temas propios.

En definitiva, las miles de personas que asistieron al concierto más esperado de las fiestas de San Agustín disfrutaron de un brillante espectáculo que cerró una jornada festiva para el recuerdo.

