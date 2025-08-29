Dos toros de cajón para celebrar el XV aniversario en las fiestas de Toro

El toro "Rosalejo", del guarismo 2 y herrado con el número 82, de la ganadería Barcial, ha sido el primero de los dos astados en saltar al ruedo en la tarde de este viernes en la ya tradicional suelta del toro de cajón que organiza la Asociación Cultural "Del Toro y su Tradición" dentro de las Ferias y Fiestas de San Agustín.

En este edición, la asociación decidió soltar dos toros con motivo del decimoquinto aniversario que cumple este año.

A "Rosalejo" lo recibieron en el albero toresano dos de los integrantes de la asociación taurina, David y Leandro, mientras que los socios Eduardo Feo y "Pelines" abrieron el cajón del que salía.

Los socios Daniel Bragado y Mario Martín fueron los encargados de recibir al segundo de los toros, "Ferroviario", que salió del segundo cajón, que abrieron Francisco Muñoz y Ángel García Torrero. Este segundo astado, de la ganadería La Campana y el guarismo 2, estaba herrado con el número 37.

Ambos dieron diferente juego en la plaza de toros de Toro.

En esta ocasión, la asociación decidió pintar sobre el ruedo un círculo blanco que marcaba el espacio en el que solamente debía situarse la persona que iba a recortar o realizar la suerte correspondiente en ese momento, de manera que el resto de aficionados debían permanecer fuera de dicho espacio. Así se hizo con motivo de dar al toro el espacio "que se merece", así como favorecer la seguridad de las personas y asegurar un mejor desarrollo de las suertes.

Precisamente, sobre el albero se pudieron disfrutar cortes y quiebros, realizados por aficionados taurinos e, incluso, por cortadores que asistieron al festejo, como los toresanos Carlos García "Garci", Adrián España o Roberto Vidal, entre otros.

Tras la suelta de ambos toros dentro de la plaza, como ya ocurrió el año pasado, los astados se soltaron después por las calles para el disfrute de más personas.

Parte del dinero recaudado con el donativo de la entrada a la plaza, que se llenó, se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).