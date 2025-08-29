La peña "La Huella" de Toro: 25 años de fiesta y amistad

Una de las peñas que aporta colorido y ambiente a las fiestas de Toro, "La Huella" mantiene intacto su espíritu festivo después de 25 años de historia, gratos recuerdos y emotivos reencuentros.

La peña se fundó el 11 de febrero del año 2000 y, en principio, tan solo la integraban jóvenes toresanos y la novia de uno de ellos, Vero. En sus inicios, de la peña formaron parte 15 personas y, con el paso del tiempo, se ha convertido en una "gran familia" a la que se han sumado mujeres e hijos hasta alcanzar la cifra de 73 miembros en su 25 aniversario.

Los fundadores se decantaron por el nombre de "La Huella" porque, desde sus inicios, tenían claro que querían "dejar huella", expresión que evolucionó hasta la denominación definitiva.

Para celebrar una efeméride tan especial, 54 miembros de la peña han celebrado este viernes una comida de hermandad para estrechar aún más los lazos de amistad inquebrantable.

De hecho, en la presente edición festiva y con motivo de la celebración del 25 aniversario de la peña hasta Toro se han desplazado miembros de "La Huella" que residen en distintos puntos de la geografía nacional como Madrid, Valladolid, Salamanca, Zaragoza o Barcelona y que están disfrutando de unas jornadas entrañables en un emotivo reencuentro.

Los peñistas disfrutan de las comida de hermandad. / M. J. C.

A lo largo de su historia, la peña ha sabido adaptarse a la evolución y los cambios que han experimentado las fiestas en Toro. Así, uno de sus miembros, Javier López, recuerda que en los inicios de "La Huella" una de las fiestas más importantes de la ciudad y, sobre todo, más esperadas por los jóvenes era la del Cristo de las Batallas porque suponía "salir el viernes de casa y regresar el lunes", una vez finalizada la celebración.

Desde su fundación, la peña acumula infinidad de anécdotas y "momentos divertidos", desde cogidas a sus miembros en la verbena taurina o que algunos padres salieran a buscarlos por toda la ciudad porque "llevábamos tres días sin pasar por casa", durante los que los peñistas compartían todos y cada uno de los actos de las fiestas.

Con el paso del tiempo, "La Huella" se ha convertido en una "gran familia" y, de hecho, algunos de sus miembros son los hijos e hijas de los miembros fundadores que, siguiendo el ejemplo de sus padres, disfrutan al máximo de las fiestas que se celebran en Toro.

Intergrantes de "La Huella" celebran la efeméride durante una comida. / M. J. C.

En los días previos a las fiestas de San Agustín, la peña organiza la participación de sus miembros en los diferentes actos que se programan con motivo de las fiestas de San Agustín, eso sí, siempre ataviados con camisetas de llamativos colores que se han convertido en su seña de identidad.

"La Huella" participa activamente en muchos de los actos que se organizan durante las fiestas, aunque por la integración de niños la peña ha tenido que adaptarse a las preferencias de diversión de los más pequeños. En definitiva, como reconoce López los peñistas han tenido que aprender a alternar "la vida de padre con salir de fiesta".

En la conmemoración de su 25 aniversario, "La Huella" ha recordado a uno de sus miembros fundadores, Gustavo Alfageme, fallecido hace unos años en un trágico accidente de tráfico.

Los peñistas no olvidan a uno de los promotores de "La Huella" y este año le han rendido un sentido homenaje entregando a sus padres un ramo de flores.

De hecho, el joven sigue muy presente en el corazón de todos los peñistas, que después de 25 años siguen dejando una "huella" imborrable en las fiestas de Toro.

