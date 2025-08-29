Las fiestas de Toro, sobre dos ruedas

Decenas de aficionados a la bicicleta de distintas edades han participado este viernes en la marcha cicloturista organizada con motivo de las fiestas de San Agustín.

La Plaza Mayor de Toro ha sido el punto de encuentro de los participantes en la marcha cicloturista que ha reunido a aficionados a la bicicleta y que han disfrutado en compañía de familiares y amigos de un agradable paseo sobre dos ruedas por un recorrido urbano dividido en dos tramos.

En la marcha también han participado integrantes del VintoroBike y del club ciclista toresano, que han colaborado con la organización para velar por la seguridad de los aficionados y para marcar el ritmo del desarrollo de la marcha.

A ritmo lento para favorecer que todos los participantes, especialmente los menores, pudieran seguir la marcha, la Policía Local ha guiado a los aficionados por el recorrido urbano dividido en dos tramos.

En el primero, los participantes han completado un recorrido de 5,5 kilómetros por diferentes calles de la ciudad hasta la Plaza Mayor donde ha tenido lugar la reagrupación de los ciclistas aficionados.

Tras un breve descanso, arrancó el segundo recorrido, de 7,3 kilómetros hasta la Plaza Mayor de Tagarabuena, en la que los participantes recuperaron fuerzas con el avituallamiento preparado por la organización. Acto seguido, los aficionados retomaron la marcha para encarar el último tramo, que concluyó en la Plaza Mayor de Toro.

Todos los participantes cumplieron con la obligación de portar casco de protección durante todo el recorrido en el que niños, adolescentes y adultos compartieron una actividad festiva que, con el paso del tiempo, se ha consolidado como una alternativa de ocio en las fiestas de San Agustín que combina la diversión y el deporte.

Suscríbete para seguir leyendo