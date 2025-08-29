El festival «Red Wine» llena Toro de blues y rock
El hijo de Kutxi Romero, Aarón Romero, se subió al escenario para cantar "En tu agujero", de Mare, junto con el grupo local "Cruce de Caminos"
El Festival «Red Wine Rock & Blues Ciudad de Toro» volvió en la noche del jueves a la localidad y, en esta ocasión, lo hizo en plenas Ferias y Fiestas de San Agustín.
Tras la primera edición, celebrada el año pasado, en esta, el espectro musical del evento se ha ampliado, además de con el blues, con el rock, en una noche llena de música que acogió el patio del colegio Magdalena de Ulloa.
"Sadia" fueron los encargados de abrir el cartel e ir calentando el ambiente de la noche, con su repertorio de canciones, englobadas en el blues.
Después fue el turno de la banda asturiana "Baja California", que puso a bailar a los asistentes ya a ritmo de rock. Incluso, su vocalista se bajó del escenario para bailar "in situ" con el público.
Uno de los momentos más esperados de la noche llegó con la actuación del grupo local "Cruce de Caminos", cuyas canciones corearon y bailaron desde el público. Los locales ofrecieron un repertorio de temas propios y una versión "muy especial" de la canción "En tu agujero", de Marea, para lo que subió al escenario el hijo del líder del grupo, Aarón Romero, que cantó junto al vocalista de "Cruce de Caminos", Noé Velázquez y el resto de la banda toresana.
"Linaje", liderada, precisamente, por el hijo de Kutxi Romero, fue la banda encargada de poner el broche a la noche, en una actuación en la que ofrecieron versiones de algunas canciones y temas propios contenidos en su primer disco y en el próximo, en el que ya están "trabajando".
El Festival «Red Wine Rock & Blues Ciudad de Toro» estuvo organizado por la asociación cultural musical "DosJR" y ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Toro.
- La vuelta de varios novillos deja un primer encierro urbano 'doble' en Toro
- Le roban en la carnicería y le funden 2.000 euros en compras
- GALERÍA | El desfile de carrozas protagoniza la segunda noche de las Fiestas de San Agustín en Toro
- Las vacas de Rodolfo Gallego protagonizan el segundo encierro urbano en Toro
- Tarde triunfal de Ismael Martín en Toro
- Baño de color con las peñas en Toro
- Fiestas de San Agustín en Toro: Carrozas y pasacalles son un reclamo para vecinos y visitantes
- Tomás Rufo sustituirá a Morante de la Puebla en Toro