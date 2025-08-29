El festival «Red Wine» llena Toro de blues y rock

El Festival «Red Wine Rock & Blues Ciudad de Toro» volvió en la noche del jueves a la localidad y, en esta ocasión, lo hizo en plenas Ferias y Fiestas de San Agustín.

Tras la primera edición, celebrada el año pasado, en esta, el espectro musical del evento se ha ampliado, además de con el blues, con el rock, en una noche llena de música que acogió el patio del colegio Magdalena de Ulloa.

"Sadia" fueron los encargados de abrir el cartel e ir calentando el ambiente de la noche, con su repertorio de canciones, englobadas en el blues.

Después fue el turno de la banda asturiana "Baja California", que puso a bailar a los asistentes ya a ritmo de rock. Incluso, su vocalista se bajó del escenario para bailar "in situ" con el público.

Uno de los momentos más esperados de la noche llegó con la actuación del grupo local "Cruce de Caminos", cuyas canciones corearon y bailaron desde el público. Los locales ofrecieron un repertorio de temas propios y una versión "muy especial" de la canción "En tu agujero", de Marea, para lo que subió al escenario el hijo del líder del grupo, Aarón Romero, que cantó junto al vocalista de "Cruce de Caminos", Noé Velázquez y el resto de la banda toresana.

"Linaje", liderada, precisamente, por el hijo de Kutxi Romero, fue la banda encargada de poner el broche a la noche, en una actuación en la que ofrecieron versiones de algunas canciones y temas propios contenidos en su primer disco y en el próximo, en el que ya están "trabajando".

El Festival «Red Wine Rock & Blues Ciudad de Toro» estuvo organizado por la asociación cultural musical "DosJR" y ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Toro.