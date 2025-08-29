Un "doble" vermú musical marca el ritmo de las fiestas en Toro

Con el paso del tiempo, los vermús musicales se han convertido en un reclamo festivo de primer orden en las ferias de San Agustín de Toro.

A lo largo de las fiestas, diferentes calles y plazas acogen actuaciones que congregan a numerosos toresanos dispuestos a disfrutar de la música en directo, mientras comparten una tradición festiva tan arraigada en Toro como compartir el vermú con familiares y amigos.

En la jornada festiva de este viernes, toresanos y visitantes han tenido la oportunidad de disfrutar de dos sesiones musicales en la plaza de San Francisco en la que han sonado canciones de todos los estilos y para todos los gustos.

Diego Duende anima el vermú musical en la plaza de San Francisco / M.J. Cachazo

La primera ha sido ofrecida por "Diego Duende", un Dj que, para animar la fiesta, a pinchado una amplia variedad de temas musicales, algunos más clásicos y otros actuales.

Niños y mayores han bailado al ritmo de "Diego Duende", en un vermú musical organizado por la concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Toro.

Tras esta primera actuación ha llegado el turno del dúo "Españoleando" que se ha reencontrado con fieles seguidores durante el vermú musical.

Toresanos disfrutan de la música en directo interpretada por "Españoleando" / M. J. Cachazo

Dos toresanos, Carlos Marcos y Jaime Carrasco, integran "Españoleando", un dúo que con sus versiones acústicas de conocidos temas del pop español logran conquistar al público en todas sus actuaciones.

Y en la actuación ofrecida este viernes, el dúo ha vuelto a encandilar al público en un vermú muy especial para los integrantes de la peña "La Huella" que ha colaborado en el concierto para conmemorar el 25 aniversario de su fundación.

Suscríbete para seguir leyendo