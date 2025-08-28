"La de Toro ha sido mi tarde más completa en esta temporada"

-Triunfo rotundo en Toro...

-Me sentí muy a gusto. Torear en Toro y el anunciarme con dos figuras del toreo ya da motivos y te incita a torear; ya la plaza, con ese romance, llegas allí, el ambiente,... pues aún más. Creo que la afición de Toro se entregó conmigo y lo mínimo que podía hacer era entregarme al mismo nivel.

¿Cómo se sintió con su lote?

-Con el primer toro, me sentí muy muy a gusto. Hacía mucho tiempo que no me salía un toro con ese tipo de embestida, creo que era el primero que me lo hacía tan bien; fue un toro enclasado, pero con bravura, que repitió, que tenía emoción,... no era un toro fácil porque había que cogerle el ritmo y, sobre todo, también un poco la altura, pero lo disfruté a placer, me abandoné, me olvidé de que estaba en una plaza de toros y veía que sólo existía ese toro y yo; fue una faena muy especial.

Con el segundo, fue un poco a la inversa, lo disfruté mucho también, pero vi que tenía que hacerlo yo y, poco a poco, ir demostrando que iba a romper y así fue, al final, se entregó; era un poco más de tirar la moneda y de ver por dónde iba a salir, si se iba a rajar cuando le apretara o iba a seguir embistiendo y, gracias a Dios, pude cortarle las orejas también.

Quiero dar la enhorabuena al ganadero porque echó seis de seis, hasta el menos bueno fue bueno. Creo que la gente vio la entrega, la faena y el conjunto de la tarde; vio a un Ismael Martín entregado. En esta temporada, ha sido mi tarde más completa y doy gracias por que haya sido en Toro.

-Se ganó especialmente al público en los tercios de banderillas...

-Creo que fueron muy completos, los toros me lo hicieron muy bien y yo pude disfrutarlos. Y, cuando una persona disfruta, la gente lo nota y creo que eso fue lo que transmití al público.

-Usted es uno de esos matadores englobados en los llamados toreros-banderilleros, ¿suele gustarle participar en este tipo de carteles?

-Sí. Creo que se debería recuperar más, yo me encuentro muy a gusto en estos carteles y funcionan muy bien en cuanto al público. Mi padrino y mi testigo de alternativa son dos figurones del toreo para mí, dos maestros y, sobre todo, dos bellísimas personas, el maestro Fandi y el maestro (Manuel) Escribano. Creo que, a día de hoy, son las dos mejores personas con las que me he encontrado en el mundo del toro, por todos los consejos que me han dado, por todo lo que me están ayudando.

-Volverá a repetirse ese mismo cartel de su alternativa en la Feria de Valladolid, dentro de apenas dos semanas, ¿afronta esa tarde de manera especial?

-Sí. Con ellos, me siento muy a gusto y el maestro (Fandi), desde el minuto uno de la alternativa, me dijo que ya habría días de presión, que intentara disfrutar lo que pudiera de cada tarde que compartiéramos juntos, que iban a ser únicas. Y tenía toda la razón del mundo, siempre que he coincidido con ellos, he tenido cero presión por el hecho del cartel, porque nos compaginamos tan bien cuando nos juntamos los tres, aunque vayamos a competir, que creo que se forma algo muy bonito que se transmite, que es un espectáculo que intentamos dar para que la gente no esté comiendo pipas, sino que se entretenga y salga hablando de toros.

-A El Fandi, además de ser su padrino de alternativa, le une una relación especial, ¿verdad?

-Que una persona te enseñe, te dé la posibilidad de acompañarlo,... es algo único y vivir en torero, que creo que es lo que se necesita: estar al 100 % centrado en la profesión. Él me ha dado otra visión más amplia del toreo y estoy disfrutando muchísimo del tercio de banderillas por todo lo que me ha enseñado. Tengo la oportunidad de considerarme amigo porque cada tarde que terminamos cada uno, nos llamamos; me da consejos, ya no sólo de toreo, sino también de cómo hay que ir caminando en este mundo. Es una persona 10 de 10, no, lo siguiente.

-Ha confirmado la alternativa en la pasada Feria de San Isidro, aunque no con el resultado deseado en cuanto a trofeos. ¿Cómo le está yendo la temporada después?

-Ha empezado de menos a más. Fue un principio de temporada un poco complicado. Fui a Madrid sin apenas ponerme delante de un toro, Madrid es la que te da y te quita todo y, cuando no tienes algo con lo que construir una faena, es muy difícil. Pienso que yo me vi por encima de los toros, aunque la gente también lo viera, era lo que quería demostrar: esas ganas, esa actitud, esa entrega. Fue una pena que los toros no ayudasen un poquito más, en general, pero ya llegará, la plaza no se va a mover y yo tampoco voy a perder la ilusión ni las ganas de volver a Madrid.

-¿Qué balance ha de su primer año como matador de toros?

-Es muy positivo porque, gracias a mis apoderados y a mi espada y mi muleta, creo que estoy toreando, no en mi casa, que no es fácil. Me siento privilegiado, con poco más de un año de alternativa, de tener la oportunidad de no estar parado, de seguir toreando, evolucionando y que la gente ve esa evolución. He toreado siete corridas en Perú y, en España, voy a terminar con ocho o diez , un número muy bueno para acabar el año.

-Acaba de regresar de Perú, ¿qué tal le ha ido allí?

-Es un país que me ha abierto sus puertas y también gracias a ellos estoy toreando mucho. Cómo viven el toro allí es impresionante, se ven plazas con 15.000 o 20.000 personas llenas todos los días y, no es por menospreciarme, por ver a un torero que seguramente no conozca nadie allí. Creo que es una afición especial que me ha abierto las puertas con mucho cariño y he conectado superbien con ellos. A la vista está que han seguido llamándome para torear más tardes.