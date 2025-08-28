Toro baila al ritmo de "La Misión"
La afamada orquesta ha actuado en la noche del miércoles, dentro del programa de las Ferias y Fiestas de San Agustín, y ha ofrecido una espectacular puesta en escena durante tres horas de música
La célebre orquesta "La Misión" debutó en la noche del miércoles en Toro y lo hizo por todo lo alto.
La actuación del conjunto musical, programada dentro de las actividades con motivo de las Ferias y Fiestas de San Agustín, atrajo a centenares de personas hasta el polideportivo "Raquel Álvarez Polo", donde la orquesta ofreció a los numerosos asistentes tres horas de música, en un espectáculo con una deslumbrante puesta en escena.
Grandes pantallas, efectos especiales, hinchables de gran tamaño y hasta una "kiss cam" se sumaron durante la noche a un notable elenco de bailarines y a las voces de los diferentes cantantes que actuaron y ofrecieron al público canciones de diversas épocas y estilos musicales.
Así, toresanos y visitantes corearon y bailaron al ritmo de canciones de artistas de distinto corte, como Lady Gaga, David Bisbal, Raphael, Quevedo o canciones de "Dirty Dancing", entre muchas otras.
