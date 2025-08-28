Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Toro baila al ritmo de "La Misión"

La afamada orquesta ha actuado en la noche del miércoles, dentro del programa de las Ferias y Fiestas de San Agustín, y ha ofrecido una espectacular puesta en escena durante tres horas de música

GALERÍA | La noche de "La Misión" en Toro, en imágenes

Carmen Toro

La célebre orquesta "La Misión" debutó en la noche del miércoles en Toro y lo hizo por todo lo alto.

La actuación del conjunto musical, programada dentro de las actividades con motivo de las Ferias y Fiestas de San Agustín, atrajo a centenares de personas hasta el polideportivo "Raquel Álvarez Polo", donde la orquesta ofreció a los numerosos asistentes tres horas de música, en un espectáculo con una deslumbrante puesta en escena.

Grandes pantallas, efectos especiales, hinchables de gran tamaño y hasta una "kiss cam" se sumaron durante la noche a un notable elenco de bailarines y a las voces de los diferentes cantantes que actuaron y ofrecieron al público canciones de diversas épocas y estilos musicales.

Así, toresanos y visitantes corearon y bailaron al ritmo de canciones de artistas de distinto corte, como Lady Gaga, David Bisbal, Raphael, Quevedo o canciones de "Dirty Dancing", entre muchas otras.

