La Lira despierta a los toresanos con la alegre "Diana floreada"
La Banda de Música recorre las calles de la ciudad en el tradicional pasacalles de las fiestas
Como manda la tradición, la Banda de Música La Lira ha sido la encargada de despertar este jueves a los toresanos con el entrañable pasacalles denominado "Diana floreada", que un año más anunció la festividad de San Agustín.
Desde primera hora de la mañana, la agrupación que dirige Jairo del Río, recorrió las calles de la ciudad interprentado un variado repertorio de melodías para recordar a los vecinos que, cada 28 de agosto, Toro honra al titular de sus fiestas con música y con alegría.
Muchos vecinos se asomaron a los balacones y ventanas para aplaudir a los músicos por su esfuerzo al paso por las calles de su barrio. De hecho, La Lira, es un "orgullo" para los toresanos y un referente musical para niños, jóvenes y adultos.
La Banda La Lira también acompasó el ritmo de la histórica procesión en la que la imagen de San Agustín fue portada a hombros hasta su entrada en la iglesia de San Julián de los Caballeros.
