El coro "La Mayor" ofrece su tradicional concierto de San Agustín en Toro

El coro de la Agrupación Musical "La Mayor" ofreció anoche ante una abarrotada plaza de El Carmen de Toro su ya habitual concierto dentro del programa de las Ferias y Fiestas de San Agustín.

Bajo la dirección de José Manuel Chillón, los integrantes del conjunto coral ofrecieron un repertorio en el que incluyeron canciones de diversos estilos, algunas, novedosas, dentro del suyo habitual.

"La quiero a morir", "Un ramito de violetas", "Sólo pienso en ti", "Si me das a elegir", "Todo al ganador", "Pongamos que hablo de Madrid" o "La campanera" fueron algunas de las canciones de las que el numeroso público asistente pudo disfrutar.

El presidente de La Mayor, Alfonso Martín Pérez, agradeció al Ayuntamiento de Toro su colaboración para la celebración del concierto. Asimismo, destacó que de la asociación forman parte integrantes que pertenecen a tres generaciones de una misma familia.

Además, agradeció especialmente el esfuerzo de un integrante de 90 años, vecino de Valdefinjas, "que no se pierde un ensayo". Y destacó que "La Mayor" tiene el deseo de participar siempre en las principales fiestas que se celebran en la localidad, como Navidad, Semanal Santa y San Agustín.