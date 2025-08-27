Pepe Viyuela y Antonio Molero protagonizan "El barbero de Picasso" en Toro

La obra está basada en la amistad real entre el pintor y su barbero en Francia

Pepe Viyuela y Antonio Molero, en &quot;El barbero de Picasso&quot; | C. T.

Pepe Viyuela y Antonio Molero, en "El barbero de Picasso" | C. T.

Carmen Toro

Pepe Viyuela y Antonio Molero, dos de los actores más conocidos del panorama español, representaron ayer en doble función en el teatro Latorre la obra "El barbero de Picasso", en un elenco que completaron Mar Calvo y José Ramón Iglesias.

El liceo toresano se llenó para disfrutar de la historia, basada en una amistad real.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents