Los mayores disfrutan de juegos autóctonos en su día dentro de las Fiestas de San Agustín de Toro

La calva, la rana y la petanca han sido los juegos autóctonos de los que los mayores han disfrutado en la mañana de este miércoles, programados, precisamente, dentro del Día de los Mayores de las Ferias y Fiestas de San Agustín.

Las competiciones de estos juegos populares han tenido lugar, como es habitual, en la plaza del Barón de Covadonga. Allí, un buen puñado de personas han participado en cada uno de ellos, disfrutando así de una mañana especialmente dedicada a ellos.

Los ganadores de cada uno de los juegos han recibido sus correspondientes trofeos.

Además, para reponer fuerzas tras la práctica de los mismos, los participantes han disfrutado de un distendido almuerzo.

Asimismo, la mañana había comenzado previamente en el "Real de la Feria", con una chocolatada también destinada a los mayores, ofrecida por la churrería "La Toresana".