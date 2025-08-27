Le roban en la carnicería y le funden 2.000 euros en compras

La vecina de Toro acudió a una carnicería de esta localidad el 29 de diciembre de 2023, establecimiento en el que efectuó el pago con la tarjeta de crédito asociada a su cuenta, de la que facilitó la clave. La mujer se vería sorprendida después por el cargo de 2.022 euros de compras que no había efectuado. En ese momento, se percató de que su tarjeta de crédito había desaparecido y que la fecha de esos movimientos coincidía con la del día en el que había ido a comprar a la carnicería.

El paso siguiente fue denunciar el robo, lo que permitió a la Guardia Civil realizar las pesquisas oportunas para identificar a la persona que habría utilizado la tarjeta en los comercios que aparecían en los movimientos de la cuenta. La investigación condujo hasta la sospechosa, de iniciales R.A., quien fue detenida y acusada de un delito de estafa.

Las instrucción judicial concluyó con un auto de imputación del delito a la acusada, que está procesada y para quien la Fiscalía de Zamora exige una condena a dos años de cárcel y las costas del juicio al considerar que la investigada usó la tarjeta movida por el ánimo de lucro, puesto que gastó una cantidad considerable de dinero, lo que define la existencia del mencionado delito.

Además, el Ministerio Público insta a la jueza a que condene a R.A. a abonar a la perjudicada los 2.022 euros que le arrebató de su cuenta con las compras que efectuó. El Juzgado de lo Penal será el órgano encargado de celebrar el juicio en el que testificará la imputada, en primer lugar, la titular de la tarjeta de crédito perjudicada y los guardias civiles que llevaron a cabo las indagaciones oportunas para identificar y localizar a la imputada.

El delito de estafa es uno de los más comunes en Zamora, especialmente los relacionadas con el uso de tarjetas y con las compras en Internet, ante lo que se aconseja no facilitar nunca los números de tarjeta y claves a nadie ni a través de correo electrónico o de mensajes de móvil.

