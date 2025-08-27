Exitosa "Noche de los 80" en las fiestas de Toro
DJ Abad, PiQ and Friends hicieron disfrutar en la noche del martes a multitud de personas con los mejores temas musicales de aquella década
El patio de Condes de Requena acogió en la noche del pasado martes la ya tradicional "Noche de los 80", con DJ Abad, PiQ and Friends.
Otros DJ’s como Susi o Sevi se subieron al escenario para pinchar algunos de los mejores temas musicales de la década de los 80, en una exitosa noche que contó con José "Carbonero" como artista invitado y otras sorpresas.
El patio de Condes de Requena, escenario ya habitual de esta fiesta ochentera, se quedó pequeño para acoger al numeroso público que asistió para recordar arquellos años y bailar al ritmo de la música ofrecida por los DJ's locales.
