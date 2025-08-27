"Baby Run" en Toro: correr en familia

La plaza Mayor de Toro se ha convertido en la mañana de este miércoles en pista deportiva para acoger la octava edición de la carrera "Baby Run".

Hasta cinco pruebas diferentes se han vivido ya que, primeramente, han corrido los padres en la categoría masculina; después, las madres en la categoría femenina y, seguidamente, los abuelos, sin distinción entre sexos.

Más tarde, ha sido el turno de los más pequeños, que han corrido acompañados por sus muñecos, a los que llevaban en sillitas y cochecitos. Primero, lo han hecho los niños a partir de siete años y, por último, han participado los niños de entre 4 y 6 años.

En la categoría masculino, han ganado Álvaro Marbán y su hija Erika; en segunda posición, han llegado José de Dios y Darío, y el tercer puesto ha sido para Alejandro Fortuoso y Fran.

En la clasificación de la carrera femenina, el primer puesto ha sido para Katia y Neizan; en segunda posición, han quedado Rosa y Leo, mientras que los terceros en llegar a la línea de meta han sido Isabel y Rafael.

Por otro lado, en la carrera de abuelos, los primeros en cruzar la línea de meta han sido Joaquín y Gala, los segundos, Benito y Marcos y, en tercer lugar, han llegado José Antonio y Neizan.

Entre los pequeños, todos los que han llegado a cruzar la línea de meta tras realizar el recorrido han obtenido premio. Además, al finalizar la carrera, los niños han podido disfrutar en los hinchables instalados en La Glorieta.

La carrera ha estado organizada por la asociación infantil "Bambalinas" y ha contado con la colaboración de Runvasport y el Ayuntamiento de Toro.