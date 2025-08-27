África pone a bailar a los mayores en las Fiestas de Toro

La actuación ofrecida por la cantante África en la plaza de San Francisco ha servido como culmen en la mañana de este miércoles a las actividades programadas dentro del Día de los Mayores.

El "baile para nuestros mayores" a cargo de África ha puesto a bailar a numerosas personas en el entorno del parque, al ritmo de las canciones que ha interpretado la cantante.

Con canciones de diversos estilos, como pasodobles, boleros o rancheras, África ha hecho disfrutar del baile durante un buen rato a los mayores, tanto en parejas, de manera grupal e, incluso, individual.

A la finalización del baile, los asistentes han podido disfrutar de un almuerzo que les ha servido para reponer fuerzas y que ha estado patrocinado por cortesía del Ayuntamiento de Toro en el patio del bar "San Francisco".