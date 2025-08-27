África pone a bailar a los mayores en las Fiestas de Toro
La plaza de San Francisco ha acogido la actuación de la cantante, que ha hecho disfrutar al público con un repertorio a base de diferentes estilos musicales
La actuación ofrecida por la cantante África en la plaza de San Francisco ha servido como culmen en la mañana de este miércoles a las actividades programadas dentro del Día de los Mayores.
El "baile para nuestros mayores" a cargo de África ha puesto a bailar a numerosas personas en el entorno del parque, al ritmo de las canciones que ha interpretado la cantante.
Con canciones de diversos estilos, como pasodobles, boleros o rancheras, África ha hecho disfrutar del baile durante un buen rato a los mayores, tanto en parejas, de manera grupal e, incluso, individual.
A la finalización del baile, los asistentes han podido disfrutar de un almuerzo que les ha servido para reponer fuerzas y que ha estado patrocinado por cortesía del Ayuntamiento de Toro en el patio del bar "San Francisco".
- La vuelta de varios novillos deja un primer encierro urbano 'doble' en Toro
- GALERÍA | El desfile de carrozas protagoniza la segunda noche de las Fiestas de San Agustín en Toro
- Le roban en la carnicería y le funden 2.000 euros en compras
- Tarde triunfal de Ismael Martín en Toro
- Baño de color con las peñas en Toro
- Fiestas de San Agustín en Toro: Carrozas y pasacalles son un reclamo para vecinos y visitantes
- Toro suspende las actividades pirotécnicas el primer fin de semana de las fiestas
- Tomás Rufo sustituirá a Morante de la Puebla en Toro