África pone a bailar a los mayores en las Fiestas de Toro

La plaza de San Francisco ha acogido la actuación de la cantante, que ha hecho disfrutar al público con un repertorio a base de diferentes estilos musicales

Carmen Toro

Carmen Toro

La actuación ofrecida por la cantante África en la plaza de San Francisco ha servido como culmen en la mañana de este miércoles a las actividades programadas dentro del Día de los Mayores.

El "baile para nuestros mayores" a cargo de África ha puesto a bailar a numerosas personas en el entorno del parque, al ritmo de las canciones que ha interpretado la cantante.

Con canciones de diversos estilos, como pasodobles, boleros o rancheras, África ha hecho disfrutar del baile durante un buen rato a los mayores, tanto en parejas, de manera grupal e, incluso, individual.

A la finalización del baile, los asistentes han podido disfrutar de un almuerzo que les ha servido para reponer fuerzas y que ha estado patrocinado por cortesía del Ayuntamiento de Toro en el patio del bar "San Francisco".

