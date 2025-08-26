Toro está en fiestas: programa oficial de San Agustín 2025

MARTES 26. DÍA DE LAS CHIGUITAS Y LOS CHIGUITOS

10:30 horas Encierro ecológico. Se recomienda que las niñas y niños vayan vestidos para la ocasión: de blanco y con fajín morado, como nuestra tinta de Toro. Salida: Calle Salsipuedes Finaliza: Plaza de Toros Colabora: Asociación Cultural del Toro y su Tradición

11:30 horas Juegos infantiles organizados por el Excmo. Ayuntamiento de Toro. Patrocinan: Bares del Barrio Cuartel-Capuchinos Lugar: Ronda de Capuchinos

13:00 horas Fiesta de la Espuma Lugar: Ronda de Capuchinos

13:30 horas VERMÚ Musical: Ismael “El Nano” Lugar: Barrio Malvinas (Plaza del Templo)

19:00 horas Toroprix (Ver programación de la Feria Taurina) Nota: Se prohíbe la participación activa en los encierros a los menores de edad, personas que muestren signos de embriaguez, intoxicación por drogas o enajenación mental y a aquellas personas que, por su condición física y psíquica, puedan correr un excesivo peligro o que con su comportamiento puedan provocar situaciones de riesgo. En todos los espectáculos taurinos queda terminantemente prohibido herir, pinchar, golpear, sujetar o tratar de cualquier modo cruel a las reses. El Ayuntamiento dispone de los pertinentes seguros de responsabilidad, los cuales no tendrán efecto ante accidentes que se demuestre estén provocados por el no cumplimiento de las normas citadas.

21:00 horas Teatro Sesión I. El Barbero de Picasso. Red de Teatros de Castilla y León. Con: • Mar Calvo • José Ramón Iglesias • Antonio Molero • Pepe Viyuela Dirección: Chiqui Carabante Precio: 15€ Lugar: Teatro Latorre

23:00 horas Teatro Sesión II. El Barbero de Picasso. Red de Teatros de Castilla y Dirección: Chiqui Carabante Precio: 15€ Lugar: Teatro Latorre

22:30 horas Dj Abad, PiQ and Friends. La Noche de los 80’s Lugar: Condes de Requena Organiza: Americo (Bodegas Diez-Gómez) y Ayuntamiento de Toro.

MIÉRCOLES 27. DÍA DE LOS MAYORES

10:00 horas Chocolatada en el Real de la Feria para nuestros mayores. Patrocina: Churrería LA TORESANA

11:00 horas Juegos autóctonos (calva, rana y petanca) Trofeos para los ganadores Lugar: Plaza Barón de Covadonga Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toro. Colabora: Covitoro 11:30 horas VIII BABY RUN Lugar: Plaza Mayor Organiza: Asociación Bambalinas Colabora: Ayuntamiento de Toro

11:45 horas Baile para nuestros mayores a cargo de África.

20:30 horas Final de la Liga de Verano • 20:30 horas Kids • 21:30 horas Categoría Absoluta Lugar: Pabellón Municipal Fernando Marbán Patrocina: Talleres Fortuoso

21:00 horas Gran Concierto a cargo de EL CORO LA MAYOR. Dirigido por José Manuel Chillón. Lugar: Plaza del Carmen

23:00 horas Orquesta LA MISIÓN Lugar: polideportivo municipal Raquel Álvarez Polo.

JUEVES 28 SAN AGUSTÍN

09:00 horas Diana Floreada por las calles de la Ciudad a cargo de la Asociación Banda de Música LA LIRA.

11:00 horas Procesión en Honor a San Agustín. Recorrido: San Julián de los Caballeros, Calle el Sol, Puerta del Mercado, Plaza Mayor, Plaza Bollos de Hito, Calle San Lorenzo, Plaza Delhy Tejero e Iglesia de San Julián. 12:00 horas Santa Misa en San Julián de los Caballeros a cargo de los Párrocos de la Ciudad, en honor a San Agustín, Titular de las Ferias y Fiestas de Toro. 13:00 horas Inauguración Feria Food Trucks Lugar: Espolón.

13:30 horas VERMÚ musical “Adrián y Eva”

21:00 horas Festival Red Wine • Linaje • Baja California • Cruce de Caminos • Sadia Lugar: Patio Colegio Magdalena Ulloa Organiza: DosJR Asociación Musical Entradas: 10 euros. A la venta en: • El Rey de la Sepia • Bar Boulevard

22:30 horas Noche de Fuego CANCELADA .

23:30 horas DISCOMOVIL DEVILS SOUND Lugar: Plaza de la Trinidad

VIERNES 29 11:00 h MARCHA CICLOTURISTA. PRIMER RECORRIDO: (5 km y 500 metros) Salida desde Ayuntamiento, La Mayor, Plaza de la Colegiata, Comedias, San Agustín, Paseo del Carmen, Villa Anita y Allende. Reagrupación: Antona García, Cristo de las Batallas, El Cristo, Plaza del Carmen, Hornos de San Julián, Rejadorada, Vicente González Calvo y San Francisco. Reagrupación: Concepción, Santa Marina, Amor de Dios, La Reina, Santo Domingo, Ronda de Capuchinos, El Templo, Paseo del Canto, El Canto, La Magdalena, Judería, Perezal y Ayuntamiento. SEGUNDO RECORRIDO: (7 Km Y 300 metros) Salida desde Ayuntamiento, Puerta del Mercado, Amor de Dios, La Reina, Santo Domingo, Ronda de Capuchinos, Cruce de Capuchinos, Carretera de Pozoantiguo, Carretera de Circunvalación hasta la rotonda de Tagarabuena, Calle Villar, Plaza Mayor de Tagarabuena. Reagrupación y avituallamiento: Calle Arriba, Avenida de Tagarabuena, Carretera de Medina de Rioseco, Corredera, Puerta del Mercado y Plaza Mayor. Nota: Será OBLIGATORIA la utilización del casco de seguridad en todo el recorrido de la marcha. Colaboran: Club Ciclista VinToroBike, Club Ciclista Toresano, Frutas Marcos y Gaseosas Nico. Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toro.11:00 horas

13:30 horas VERMÚ musical “Diego Duende”

Lugar: Plaza de San Francisco Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toro.

14:30 horas Continúa el VERMÚ con…. Españoleando. Patrocina: Peña La Huella en su 25 Aniversario y Bar-Cafetería San Francisco Lugar: Plaza de San Francisco Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toro.

21:00 horas EN CONCIERTO: • La Milker Band • Modelo • La Fuga

00:00 horas Discomóvil Lugar: Plaza Mayor Organiza: Disco-Bar Metro Colabora: Ayuntamiento de Toro

SÁBADO 30

10:30 horas Taller creativo infantil de Revoleras con Mer Fidalgo. Plazas Limitadas. Inscripciones en turismo a partir del 18 de agosto. Lugar: Seminario Organiza: Asociación Cultural “La Verónica” y Excmo. Ayuntamiento de Toro.

11:00 horas I Torneo de ajedrez “Cabeza de Toro” Lugar: Palacio de los Condes de Requena

12:00 horas Disparo de cohetes y desfile de GIGANTES Y CABEZUDOS, acompañados por la CHARANGA LOS TROTAMEÑOS por las calles de nuestra ciudad. 13:00 horas Concierto: Coplas, Fados… con Rosi Crespo. Durante la actuación, la Asociación Cultural “La Verónica” ofrecerá a los asistentes, un vino español. Lugar: Seminario Organiza: Asociación Cultural “La Verónica” y Excmo. Ayuntamiento de Toro.

13:30 horas Vermú Haciendo el Indie. Lugar: Santa Catalina de Roncesvalles

21:00 horas Despedida Charanguera Concentración de peñas en Plaza de la Trinidad. Recorrido: Plaza de la Trinidad, Calle Capuchinos, Avenida Ronda de Corredera, para finalizar en el Arco de Corredera.

22:00 horas Concierto: Love The Tuenti’s: La música de una generación Lugar: Plaza Mayor Organiza: Bar La Comedia y Ayuntamiento de Toro.

22:00 horas Gran Noche Flamenca, presentada por Beatriz García Gutiérrez. Al cante: • Pedro ·El Granaíno” • Familia Rubichi: • Tomas Rubichi • Bernardo Rubichi • Felipa del Moreno Al toque: • Antonio Higuero • Antonio Patrocinio “Hijo” A las palmas: • Bernardo y Manuel Rubichi Venta de entradas anticipadas (20€ ) en Cafetería San Francisco, Carnicería Elier Ballesteros (Toro y Valladolid 9 y Casquerías Susi (Zamora) El mismo día en taquilla 25€. Lugar: Patio Bar San Francisco Organiza: Bar San Francisco y Ayuntamiento de Toro.

23:00 horas Mystica Urban. Organiza: Rurro Producciones Lugar: Polideportivo Raquel Álvarez Polo.

DOMINGO 31

12:00 horas Disparo de cohetes y desfile de GIGANTES Y CABEZUDOS, acompañados por la CHARANGA EL FLOW por las calles de nuestra ciudad.

13:00 horas Vermú Jarana. Lugar: Plaza Mayor

14:15 horas Vermú Claudio and The Roosters Lugar: Plaza de San Francisco Organiza: Bar San Francisco Colabora Ayuntamiento de Toro

17:00 horas Fiesta Infantil con Disco-Móvil Nando Lugar: Magdalena Ulloa Organiza: Asociación Bambalinas y Ayuntamiento de Toro

JUEVES 4. PRELUDIO FESTIVIDAD VIRGEN DEL CANTO

20:30 horas Festival Internacional de Folklore de Toro. • Macedonia del Norte. Panche Peshev • Colombia. Combinaciones Folklóricas • Guinea Bissau. Netos de Bandim • Hungría. Janos Bihari Lugar: Plaza Mayor Organiza: Asociación Etnográfica Don Sancho Colaboran: Excmo. Ayuntamiento de Toro y Excma. Diputación de Zamora

VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE

20:00 horas Inauguración de la feria. Cata de VERMÚ

21:00 horas Concierto: Cruce de Caminos Lugar: Plaza Mayor

SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE

12:00 horas Apertura de la feria. Cata de VERMÚ

13:00 horas Concierto. Sabina por La Milker Band 18:00 horas CRONOESCALADA. Recorrido: Salida desde el cruce de Peleagonzalo hacia la Pradera del Cristo, subida de la Cuesta Cavila y meta en el Alcázar Inscripciones y recogida de Dorsales: en la Carpa de la Cuesta Cavila. Precio: Gratuito Organiza: Club Ciclista Toresano Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toro

DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE

12:00 horas Apertura de la Feria del VERMÚ

13:00 horas Concierto: Españoleando

16:00 horas Clausura de la feria.

22:30 horas Hoguera en honor a nuestra patrona La Virgen del Canto Lugar: Inmediaciones Ermita Virgen del Canto

23:00 horas Disco-Móvil Nando Lugar: Puerto de la Magdalena

LUNES 8 DE SEPTIEMBRE VIRGEN DEL CANTO

11:15 horas Salida de la comitiva y ciudadanos ataviados con los trajes típicos y la Banda de Música “La Lira” hacia la Ermita Virgen del Canto para la tradicional Ofrenda Floral y posterior celebración de la Eucaristía. Organiza Cofradía Nuestra Señora Virgen del Canto

13:30 horas Vermú: La Sal Lugar: Plaza Mayor

21:30 horas Concierto a cargo de la Banda Municipal “La Lira” Lugar: Plaza Mayor

22:45 horas Concentración de Peñas en la Glorieta y posterior Retirada de las banderas del Balcón del Ayuntamiento 23:00 horas Piromusical Fin de Fiestas Lugar: Plaza de San Agustín

ACTOS QUE CELEBRARÁ LACOFRADÍAA Y CORTE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL CANTO

VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE

13:00 Inauguración de la exposición de fotografía de la coronación 70 Aniversario. Legado archivo Imprenta Siris. Lugar: Ver cartelería específica La exposición será del 05/09 al 30/09. -21:00 Concierto de la agrupación musical Lignum Sonus. Lugar Ermita Virgen del Canto

SÁBADO 06/09: 20:00 Encuentro con los pueblos de Alfoz. Celebración de la Eucaristía. Lugar: Ermita Virgen del Canto

DOMINGO 07 DE SEPTIEMBRE

11:30 horas Teatro infantil y actividades con los niños. Lugar Ermita Virgen del Canto

13:00 Procesión infantil. Lugar: Inmediaciones de la Ermita Virgen del Canto 20:00 horas Vísperas Baile del Ramo a la Virgen Imposición de medallas a los nuevos hermanos Presentación de los niños a la Virgen 21:30 Actuación de los grupos de baile: • Los Alfares de Pereruela • Tio Babú Lugar: Ermita Virgen del Canto. 23:00 horas Tradicional Salve en honor a la Santísima Virgen del Canto Lugar: Ermita Virgen del Canto LUNES 08/09: 08:00 y 9:00 horas Misa Festividad Virgen del Canto A las 11:15h Salida de la plaza Mayor. de la comitiva hacia la Ermita de la Virgen del Canto para la tradicional Ofrenda Floral y posterior celebración de la Eucaristía.

FERIAS QUE SE CELEBRAN DURANTE LAS FIESTAS DE SAN AGUSTÍN

FERIA DE FOOD TRUCKS 28, 29, ,30 Y 31 DE AGOSTO Horario: 12:00 – 16:00 y 20:00-cierre. Lugar: Esplanada del Espolón

FERIA DEL VERMUT 5, 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE Horario: Viernes 5. 20:00 a 24h Sábado 6 12:00-16:00 y de 20:00-24h Domingo 12:00-16:00 h Lugar: Plaza Mayor

