Toro cancela la "Noche de fuego" de las fiestas de San Agustín

La decisión responde a la "complicada situación" provocada por los incendios forestales en la provincia de Zamora

M. J. Cachazo

El Ayuntamiento de Toro ha decidido cancelar la "Noche de fuego" programada para este jueves 28 de agosto con motivo de las fiestas de San Agustín.

La medida responde a la complicada situación que atraviesan diversas zonas de la provincia de Zamora por los incendios forestales. Como muestra de respeto y de solidaridad, además de por sentido común, el Ayuntamiento ha decidido suspender la celebración del espectáculo "Theos Foc" de la compañía Scura Splats.

El Ayuntamiento ha expresado públicamente su agradecimiento a Scura Splats por su comprensión y sensibilidad ante la cancelación del espectáculo de fuego y espera poder contar con la compañía el próximo año para poder celebrar con normalidad la actividad festiva.

Del mismo modo, pide comprensión y colaboración a la ciudadanía ante una decisión que se ha adoptado por los "momentos complicados" a los que se enfrentan vecinos de localidades zamoranas por los incendios forestales.

Por último, el Ayuntamiento ha trasladado su apoyo a las personas afectadas y su agradecimiento a los servicios de emergencia que siguen trabajando incansablemente para intentar contener y extinguir los incendios forestales que afectan a la provincia de Zamora.

