Las peñas compiten y disfrutan en el "Toroprix" en el coso toresano

Los integrantes de los equipos tuvieron que ingeniárselas para esquivar las embestidas de la vaquilla y tratar de ganar las diferentes pruebas

Varias peñas han participado en la tarde de este martes en uno de los festejos taurinos más divertidos del programa de las Ferias y Fiestas de San Agustín: el "Toroprix".

Por equipos y en el ruedo de la plaza de toros, los peñistas se midieron en diferentes juegos y pruebas, como atravesar diferentes obstáculos en una carrera de relevos o mantener el equilibrio sobre una gran bola rodante que los compañeros de equipo hacían rodar hasta cruzar el ruedo.

Por supuesto, tampoco faltaron las pruebas en las que la vaquilla hizo acto de presencia y que hizo soltar la adrenalina de los participantes, que se llevaron algún que otro revolcón, al tratar de cruzar el ruedo o mantener el equilibrio sobre peanas.

