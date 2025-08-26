Los niños "juegan al toro" en el encierro ecológico de Toro

Decenas de niños han participado en la mañana de este martes en el tradicional encierro ecológico infantil organizado por la Asociación Cultural «Del Toro y su Tradición», dentro del programa de las Ferias y Fiestas de San Agustín de Toro.

El recorrido del encierro partió desde el inicio de la calle Salsipuedes, donde a los pequeños, que esperaban con los nervios propios de quien está a punto de «arriegar su vida», se les entregaron "pañuelicos" verdes que los identificaban como corredores.

El recorrido del encierro discurrió hasta la plaza de toros, cuyo ruedo se llenó durante un buen rato de niños perseguidos por toras, de las que huían divertidos, a las que recortaron o, incluso, torearon, provistos con sus capotes y muletas, en una mañana que ha servido para seguir "creando afición" taurina entre los más pequeños.