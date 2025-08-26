Música, adrenalina y disfraces en la verbena taurina de las fiestas de Toro

La verbena taurina, uno de los festejos imprescindibles del programa de la feria taurina de las Fiestas de San Agustín de Toro volvió a celebrarse en la noche del lunes, Día de las Peñas, en el coso local.

Cientos de jóvenes acudieron a la "llamada" de la música y los toros, y lo hicieron, como ya es costumbre, ataviados con originales disfraces que ponían el color a una noche en la que se mezclaban el ritmo y la adrenalina.

Fueron numerosos los valientes que se atrevieron a bajar al ruedo y medirse a las embestidas de los animales, con cortes, quiebros y algún salto que, en ocasiones, propiciaron algún que otro revolcón sin consecuencias.

Hasta media docena de astados salieron al ruedo desde los toriles de la plaza e, incluso, se soltó una vaca destinada exclusivamente a las chicas, que también se atrevieron a citarla.

Al finalizar la verbena, que estuvo amenizada por Josué Bermejo como "speaker", se entregaron premios a los disfraces más originales, tanto en la categoría individual como en pareja y en grupo.