Ismael "El Nano" anima el vermú más flamenco de las fiestas de Toro

El cantaor toresano Ismael "El Nano" ha animado este martes el vermú musical de las fiestas de San Agustín al compás de los más puros ritmos flamencos.

Sobre el escenario y acompañado al toque de guitarra y de la percusión, el artista aficionado demostró su duende y talento en la interpretación de rumbas o bulerías.

El público se refugia en la sombra para disfrutar de la actuación. / M. J. C.

El cantaor contagió su alegría y pasión por el flamenco al público que disfrutó del vermú festivo celebrado en el barrio de "Las Malvinas".

No era el primer vermú musical que ofrecía en Toro "El Nano", aunque confesó ante el público su satisfacción por ofrecer una actuación en su barrio.

Toresanos disfrutan del vermú musical de las fiestas. / M. J. C.

A pesar de las elevadas temperaturas, toresanos de diferentes edades, que se refugiaron del sol en las zonas de sombra arroparon al cantaor aficionado en una de sus actuaciones más especiales y ante un público entregado.

