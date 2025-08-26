Ismael "El Nano" anima el vermú más flamenco de las fiestas de Toro
El artista toresano contagió al público su alegría al ritmo de bulerías y rumbas durante la actuación ofrecida en el barrio de "Las Malvinas"
El cantaor toresano Ismael "El Nano" ha animado este martes el vermú musical de las fiestas de San Agustín al compás de los más puros ritmos flamencos.
Sobre el escenario y acompañado al toque de guitarra y de la percusión, el artista aficionado demostró su duende y talento en la interpretación de rumbas o bulerías.
El cantaor contagió su alegría y pasión por el flamenco al público que disfrutó del vermú festivo celebrado en el barrio de "Las Malvinas".
No era el primer vermú musical que ofrecía en Toro "El Nano", aunque confesó ante el público su satisfacción por ofrecer una actuación en su barrio.
A pesar de las elevadas temperaturas, toresanos de diferentes edades, que se refugiaron del sol en las zonas de sombra arroparon al cantaor aficionado en una de sus actuaciones más especiales y ante un público entregado.
