Los "chiguitos" se contagian del espíritu festivo de Toro

Los más pequeños han sido los protagonistas de la jornada festiva en Toro, durante la que han podido disfrutar de una entretenida sesión de juegos tradicionales, que completaron atracciones hinchables y una refrescante fiesta de la espuma.

La Ronda de Capuchinos fue el punto de encuentro de los «chiguitos» y «chiguitas», para los que la concejalía de Fiestas programó una jornada muy especial repleta de actividades lúdicas para que, desde corta edad, se contagien del espíritu festivo que se respira en cada rincón de la ciudad durante las ferias de San Agustín.

En la Ronda de Capuchinos, niños y niñas y también algún adulto pusieron a prueba su ingenio e inteligencia con los juegos de madera gigantes que recrearon algunos tradicionales que han marcado la infancia de otras generaciones.

Así los pequeños disfrutaron de juegos como el tres en raya, el castro o rayuela, la guerra de sacos, las chapas, las damas o puzles de gran tamaño. Otros optaron por el entretenimiento ligado a actividades físicas como el lanzamiento con arco o el futbito.

Los juegos más tradicionales se complementaron a la perfección con las atracciones hinchables y de agua instaladas en las «Tres carreteras», que propiciaron la diversión de los más pequeños.

Durante la jornada festiva dedicada a los «chiguitos» y «chiguitas» los numerosos participantes también tuvieron la oportunidad de conocer a uno de los personajes infantiles más queridos, Mickey Mouse, que se sumó a la celebración con un animado baile. Además, el querido personaje posó con todos los niños que quisieron inmortalizar en una fotografía tan emotivo encuentro.

A lo largo de la mañana, niños y mayores también compartieron la experiencia de recorrer parte de la ciudad en un tren con coloridos vagones.

La fiesta dedicada a los más pequeños fue clausurada con una refrescante fiesta de la espuma para combatir las elevadas temperaturas registradas este martes en Toro.

En definitiva, las nuevas generaciones demostraron sus ganas de divertirse y de participar activamente en las fiestas de San Agustín en compañía de familiares y amigos durante una animada jornada que para siempre guardarán en su memoria como un entrañable recuerdo.

