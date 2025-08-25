Día de las Peñas en Toro: sabor a paella, juegos para todos y fiesta de la espuma para combatir el calor

Las peñas han vivido este lunes su "día grande" de las Ferias y Fiestas de San Agustín de Toro, con la celebración de juegos tradicionales interpeñas y un torneo de ajedrez gigante.

Seguidamente, La Glorieta se convirtió en espacio para los fogones, que se preparaban para cocinar las ya tradicionales paellas de este día. Además del concurso de paellas, tuvo lugar el de limonadas.

El primer premio del concurso de paellas —de un total de 39 presentadas— se lo llevó la peña Paca 2, el segundo fue para SBB, y el tercero, para La Jodiste.

En la categoría de limonadas tradicionales, ganó la peña El Torzón. La Bebida del Abuelo y RSK se llevaron el segundo y tercer premio, respectivamente; y en la de limonadas innovadoras, el primero fue para los quintos de 1975; el segundo, para SBB, y el tercero, para Al máximo.

La tarde ha finalizado con una fiesta de la espuma, también en la plaza Mayor, a cargo de los bomberos de Toro, que ha servido para combatir las altas temperaturas de la jornada y refrescarse antes de seguir la fiesta con el "tardeo" en el disco-bar "Manoa".