Día de las Peñas en Toro: sabor a paella, juegos para todos y fiesta de la espuma para combatir el calor
Las peñas Paca 2, El Torzón y los quintos de 1975 han ganado los concursos de paella, limonada tradicional e innovadora, respectivamente
Las peñas han vivido este lunes su "día grande" de las Ferias y Fiestas de San Agustín de Toro, con la celebración de juegos tradicionales interpeñas y un torneo de ajedrez gigante.
Seguidamente, La Glorieta se convirtió en espacio para los fogones, que se preparaban para cocinar las ya tradicionales paellas de este día. Además del concurso de paellas, tuvo lugar el de limonadas.
El primer premio del concurso de paellas —de un total de 39 presentadas— se lo llevó la peña Paca 2, el segundo fue para SBB, y el tercero, para La Jodiste.
En la categoría de limonadas tradicionales, ganó la peña El Torzón. La Bebida del Abuelo y RSK se llevaron el segundo y tercer premio, respectivamente; y en la de limonadas innovadoras, el primero fue para los quintos de 1975; el segundo, para SBB, y el tercero, para Al máximo.
La tarde ha finalizado con una fiesta de la espuma, también en la plaza Mayor, a cargo de los bomberos de Toro, que ha servido para combatir las altas temperaturas de la jornada y refrescarse antes de seguir la fiesta con el "tardeo" en el disco-bar "Manoa".
- GALERÍA | El desfile de carrozas protagoniza la segunda noche de las Fiestas de San Agustín en Toro
- Baño de color con las peñas en Toro
- Manolo Posada y Marisa Muñoz celebran sus bodas de oro en Toro
- Tarde triunfal de Ismael Martín en Toro
- Fiestas de San Agustín en Toro: Carrozas y pasacalles son un reclamo para vecinos y visitantes
- Toro suspende las actividades pirotécnicas el primer fin de semana de las fiestas
- La vuelta de varios novillos deja un primer encierro urbano 'doble' en Toro
- Tomás Rufo sustituirá a Morante de la Puebla en Toro