Casi 100 desempleados serán contratados en el Programa de Empleo Agrario de Toro

Este lunes se ha reunido en la Subdelegación del Gobierno de Zamora la Comisión de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) en zonas rurales deprimidas para el año 2025.

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha presidido la comisión, actuando como vicepresidente Efrén Fernández, Gerente Provincial del ECYL. También han estado presentes el diputado provincial Emilio Fernández, responsable del área de Desarrollo Económico de la Diputación de Zamora, la directora provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, Ana Amigo, la representante de los ayuntamientos y alcaldesa de Fuentelapeña, Esther Sánchez, así como representantes de COAG, CC. OO., UGT- FICA y CEOE – CEPYME, y otros empleados públicos del SEPE y el ECYL.

La Comisión de Seguimiento ha ratificado los proyectos de obras que se ejecutarán en cada uno de los 22 municipios afectados, con un presupuesto global de 790.820,61 euros. Este programa tiene una gran incidencia en la empleabilidad de los municipios del Consejo Comarcal de Toro, con la siguiente distribución:

Listado de los 22 pueblos

Belver de los Montes 2 La Bóveda de Toro 2 Cañizal 3 Fresno de la Ribera 2 Fuentelapeña 9 Fuentesaúco 15 Guarrate 3 El Maderal 2 Morales de Toro 11 El Pego 5 Peleagonzalo 3 Pinilla de Toro 2 Pozoantiguo 2 Sanzoles 2 Vadillo de la Guareña 5 Vallesa de la Guareña 2 Venialbo 2 Vezdemarbán 2 Villabuena del Puente 12 Villaescusa 2 Villamor de los Escuderos 2 Villavendimio 2

El Programa de Fomento del Empleo Agrario es una iniciativa subvencionada por el Gobierno de España que tiene como objetivo contratar a trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, para llevar a cabo obras de interés general y social, como conservación y mantenimiento del medio rural, forestal, patrimonial y medioambiental y para mejorar las infraestructuras de los pueblos.

El subdelegado del Gobierno en Zamora ha destacado que “para poder realizar los contratos de trabajo con las personas seleccionadas, éstas deben de estar desempleadas inscritas en la oficina de empleo, en fecha de presentación de la oferta y en la fecha de inicio del contrato, procurando garantizar la paridad en la contratación con la participación de las mujeres, si es posible, en un 50%”. “El Gobierno de España, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), mantiene su apoyo al sector primario en Zamora con esta nueva edición del Programa de Empleo Agrario (PFEA), que ha visto cómo se incrementa un 33,5% su presupuesto respecto a la edición de 2018”, ha finalizado Blanco.

Fechas clave