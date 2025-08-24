La Band’A’Part de Condom pone el ritmo en las Fiestas de Toro

La Band’A’Part de la localidad francesa de Condom, hermanada con Toro, ha protagonizado en la mañana de este domingo de fiestas un pasacalles en la plaza Mayor de la ciudad.

Los 34 integrantes del conjunto musical han "bajado" la plaza, desfilando al ritmo de su propia música.

Una vez frente a la Glorieta, la banda de Condom ha interpretado varias piezas de diferentes estilos musicales, pero todas, de corte alegre, que han hecho las delicias de los toresanos y turistas que presenciaban este pequeño concierto en la calle.

Incluso, algunas de las personas que allí estaban se han animado a bailar al ritmo de la música interpretada por los de Condom con una cuidada puesta en escena, en la que los propios integrantes de la banda también se movían al ritmo de su propia música.

Hasta los gigantes y cabezudos de Toro han aparecido en escena desde el Arco del Reloj y han parado para "escuchar" los sones de sus "hermanos" franceses.

La presencia de la Band’A’Part y su integración dentro del programa de las Ferias y Fiestas de San Agustín se engloba en un viaje promovido por el Ayuntamiento de Toro, en coordinación con el "Comité de jumelage Condom-Toro", con el objetivo de "retomar los lazos" que unen a las localidades de Toro y la francesa Condom, hermanadas desde hace 35 años.

Además de los integrantes de la banda, durante estos días, más de 60 habitantes de la ciudad francesa han recalado en Toro para vivir "in situi" y disfrutar de las fiestas y tradiciones locales.