Tomás Rufo sustituirá a Morante de la Puebla en Toro

Tomás Rufo será el torero que sustituya a Morante de la Puebla en la "Corrida de Toros Histórica" que se celebrará mañana, sábado 24 de agosto, en la plaza de toros de Toro.

Tras varios días de expectación ante la posibilidad o no de que el diestro cigarrero volviera a pisar el albero toresano 15 años después, finalmente, en proceso de recuperación aún por la cornada que sufrió el pasado día 10 en Pontevedra, no podrá hacer el paseíllo en Toro.

Así, el cartel definitivo quedará conformado por Alejandro Talavante, Tomás Rufo e Ismael Martín, que lidiarán toros de la ganadería El Vellosino.